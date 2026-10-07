Блог | Путін закрив росіянам доступ до правди. Невже так все погано?

Засекречені поразки кремля. Керівництво країни-агресора закрило інформацію "у сфері паливно-енергетичного комплексу". Відповідно до указу путіна, під заборону потрапили дані про роботу російських нафтопереробних заводів. Цього року болотні НПЗ втратили щонайменше 45% виробничих потужностей – це вже не секрет ані для Сил оборони України, ані для експертів світового ринку нафтопродуктів. Проте господаря кремля, ймовірно, більше цікавить інша аудиторія – власні піддані.

Служба зовнішньої розвідки України давно вже констатує, що на теренах рф триває системне згортання доступу до офіційної статистики. Так, наприкінці 2025 року зі статистичних збірників вилучили або скоротили 168 таблиць, а в ЄМІСС (Єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі) не оновлюється понад 100 показників.

Під грифом "секретно" навіть така нейтральна, на перший погляд, інформація, як доходи та витрати домогосподарств, зарплати лікарів і вчителів, чисельність держслужбовців, соціальні виплати та демографічні індикатори. Не оновлюються дані про оплату праці викладачів, науковців та працівників культури. Вже давно зникли з відкритого доступу дані про показники підліткової злочинності та чисельність засуджених.

Під особливою забороною – усе, що пов’язане з війною: бюджетні витрати, показники військово-промислового комплексу, кількість учасників бойових дій, виплати на поховання тощо.

Режим "статистичної секретності" розпочався на болотах ще у 2018 році. Напевно, це був один із сигналів про підготовку агресора до повномасштабного вторгнення. Але вже у 2022 році гриф "секретно" почали накладати навіть на ту інформацію, яку використовують для ведення бізнесу міжнародні оператори ринків. Зокрема, митна служба закрила відомості щодо імпорту та експорту. Пізніше зникли економічні дані про видобуток нафти та газу, а потім і про виробництво бензину та дизпалива.

Як справедливо зазначають у Службі зовнішньої розвідки України, все це свідчить про свідоме приховування кремлем реального стану економіки. Військово-політичне керівництво рф згортає прозорість, щоб контролювати внутрішній та зовнішній інформаційний простір.

Цікава деталь: у нещодавньому указі путіна про закриття доступу до інформації "у сфері паливно-енергетичного комплексу" ці заходи обґрунтовуються так: "У зв'язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії Сполучених Штатів Америки, що суперечать міжнародному праву, і іноземних держав, що приєдналися до них, міжнародних організацій". Як це розуміти?

Якщо це не просто "канцеляритна риторика" (а такий варіант не виключений), то можна припустити, що кремль намагається ускладнити роботу тим експертам, які готують рекомендації щодо запровадження санкцій. Ми пам’ятаємо, що на столі у Дональда Трампа лежить закон Ліндсі Грема, що дозволяє президенту США вводити "пекельні санкції" проти основних торгових контрагентів росії.

Втім, основна функція "інформаційно-статистичних" заборон полягає не в ускладненні роботи профільних спеціалістів. Спецслужбам і світовим аналітичним центрам добре відомо, яким насправді є стан справ на болотах. Основна мета кремля – засекретити поразку для власного населення. На болотах валиться все: економіка, демографія, соціальна сфера, екологія. Настане день, коли завалиться і путінський режим. Наближаємо цей момент, споряджаємо дрони. Тримаймо стрій. Слава Україні!