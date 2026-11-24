Блог | Путін отримав нафтовий шах і мат

Reuters повідомили, що за місяць росіяни втратили близько 45% нафтопереробних потужностей. У реальності там, мабуть, усе ще веселіше і гарячіше – в прямому сенсі. Лише за останній тиждень яскраво палали Афібський та Ільський НПЗ, Новошахтинський завод, Пермський НПЗ "Лукойлу" і двічі за тиждень – станція "Калейкіна" (включно з повторним прильотом того ж дня).

Пермський НПЗ, до речі, хоч і не космічних масштабів, але вкрай корисний: саме ним розбавляли всяку бодягу, щоб виходив нібито "95-й", і варили зимовий дизель, який не перетворюється на солідол на морозі. Вимкнути його перед зимою – це тонкий тролінг і цивільного ринку, і військової техніки, якій без зимової солярки хіба що санки запрягати.

Афібський, Ільський та Новошахтинський – це взагалі пряма доставка проблем на південь і на фронт. Звідти живився і фронт, і окуповані території, включно з Кримом та Приазов’ям. Після того як приліг Волгоградський НПЗ, там почалися "несподівані" перебої, а Z-воєнкори вже ниють через дефіцит бензину, зокрема на Луганщині.

Далі починається улюблена російська забава – фінансовий шпагат:

Щоб країна не стала на прикол, доводиться купувати пальне за кордоном.

Через війну в Перській затоці та історію з Іраном світ нафти й переробки зараз на високих цінах, а всередині РФ діють субсидії, які тримають цінник на заправках приблизно вдвічі нижчим за світовий.

Дотувати імпортерів дорогого бензину з бюджету доводиться набагато щедріше, ніж своїх виробників – і ці дірки вже починають з’їдати прибутки від експорту дорогої сирої нафти.

Підняти ціни до ринкових або зрізати субсидії до трьох чвертей вартості Кремль боїться через інфляцію (близько 15% за оцінками незалежних). Якщо інфляція рвоне за 20%, Центробанку доведеться задирати ставку і душити економіку. Не задеруть – інфляція піде в рознос і розірве її сама.

Зайву сиру нафту, яку не встигають спалити на заводах, ніде складати – гігантських сховищ немає, бо "наддержава" завжди розраховувала крутити крани на видобутку/переробці й тримати нафту "в землі". А вигнати її на дорогий зовнішній ринок заважають українські дрони, які методично розбирають ключові труби – "Калейкіну" двічі за тиждень, а до того ще й лінійну НПС "Самара".

Виходить класичний анекдот про комуністів у Сахарі, де примудрилися провтикати навіть пісок: "нафтова наддержава" сидить без пального, сиру нафту нікуди діти й нічим прокачати, тому доводиться глушити видобуток. А зупинити свердловину – це окрема лотерея: дорого, складно і далеко не факт, що вона потім взагалі запрацює.