Почалися нові "чистки"? У Росії арештували генерал-полковника, який відповідав за озброєння ВКС

У Москві взяли під варту 64-річного генерал-полковника Юрія Грєхова, який обіймає посаду заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії з озброєння. Його затримання відбулося на тлі численних кримінальних справ проти високопоставлених представників російського військового керівництва.

Про арешт повідомляють росЗМІ. За інформацією 235-го гарнізонного військового суду Москви генерала підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Як зазначається на сайті суду, рішення про обрання запобіжного заходу ухвалили 25 листопада. Клопотання про взяття Грєхова під варту направило Головне військове слідче управління Слідчого комітету Росії.

Грєхов обіймає посаду заступника головнокомандувача ВКС Росії з озброєння з 2021 року. До його обов’язків належить забезпечення військ озброєнням і військовою технікою. До цього він командував військами протиповітряної та протиракетної оборони Росії.

Генерал-полковник перебуває на військовій службі з 1979 року. Військове звання отримав у 2021 році. Також він є кандидатом військових наук.

З 2022 року Грєхов перебуває під санкціями Європейського Союзу через причетність до російської агресії проти України.

Арешт генерала відбувається на тлі масштабних антикорупційних розслідувань у російському військовому відомстві. Останніми роками низка високопоставлених військових і чиновників Міноборони РФ опинилися під слідством, а деякі з них були засуджені за корупційними обвинуваченнями.

Російські Z-канали пов’язують арешт генерал-полковника Юрія Грєхова з можливими кадровими чистками у Повітряно-космічних силах РФ після результативних атак України на Кримський міст. Зокрема є припущення, що саме провал протиповітряної оборони під час останнього удару міг стати приводом для невдоволення російського керівництва. До відставки нібито схиляють іще одного заступника командувача ВКС – генерал-полковника Володимира Кравченка.

Грєхов практично всю військову кар’єру присвятив протиповітряній обороні, у 2013 році став першим заступником командувача військ ППО і ПРО, а у 2018-му очолив їх. Навіть після переходу на посаду заступника головнокомандувача ВКС з озброєння він продовжував займатися питаннями протидії повітряним загрозам. Зокрема, у вересні 2026 року брав участь у засіданні профільного комітету країн СНД, де визнав, що безпілотники становлять найбільшу загрозу.

Водночас російська ППО не змогла ефективно протидіяти українським далекобійним ударам по військових і промислових об’єктах у тилу РФ. Російські Z-канали також критикують ВКС через втрати авіації та проблеми з організацією протиповітряної оборони.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що замоскворецький районний суд Москви заочно заарештував журналістку та громадську діячку Жанну Нємцову, доньку вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Арешт триватиме два місяці з моменту її затримання в Росії або передачі російським правоохоронним органам у разі екстрадиції чи депортації.