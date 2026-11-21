Не могли поділити виплати: у Росії родичі загиблого окупанта влаштували різанину на похороні
Місце поховання російських о...
Джерело: GettyImages
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У російській Тюмені родичі ліквідованого окупанта влаштували різанину на його поминках. Причиною конфлікту стала суперечка через "гробові", яку почали мати та вдова ліквідованого ще дорогою з кладовища.
Один із родичів потрапив до лікарні з ножовим пораненням ноги. Про це розповів місцевий таксист, який став свідком того, що сталося, повідомляє російський канал "Мобилизация | Новости | Что делать?"
Родичі окупанта влаштували різанину на його похоронах
У каналі, що спеціалізується на новинах про так звану "СВО" та мобілізацію в Росії, а також консультує росіян, як уникнути призову, розмістили розповідь тюменського таксиста Федора Нохрина.
Він розповів, як перевозив родичів ліквідованого окупанта під час його похорону – і чим ці похорони закінчилися.
За словами таксиста, вдова й мати загиблого сіли в його авто й почали сваритися через спадщину та виплати, "не встигнувши від’їхати від кладовища й на п’ять метрів".
Пізніше Нохріна попросили повернутися до кафе, де відбувалися поминки, щоб забрати звідти матір військовослужбовця та інших родичів старшого віку.
Коли він під’їхав до кафе – розминувся з швидкою допомогою, що від’їжджала від закладу.
З розмови з пасажирами, які сіли в таксі, Нохрін дізнався, що на поминках конфлікт продовжився, і один із присутніх там дістав ножове поранення ноги.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше цього місяця з’явилася інформація, що в Росії масово скорочують виплати сім’ям ліквідованих в Україні окупантів.
Росіяни скаржаться, що іноді тих, хто повернувся з України в цинкових трунах, "навіть поховати нема за що".
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