На ремонт Керченського мосту може піти щонайменше два роки – NYT

Після руйнівних ударів по Керченському мосту, який з'єднує РФ з окупованим українським Кримом, держава-агресор обіцяла швидко відновити споруду. Водночас експерти-інженери припускають, що робота може тривати близько двох років.

Як нагадує The New York Times, обстріли в листопаді – це вже четвертий випадок, коли Україна атакує незаконно збудовану переправу з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Цього разу пошкодження набагато серйозніші. Деякі українські чиновники взагалі поставили під сумнів можливість відновлення мосту через імовірні повторні удари.

Останнє ураження (у ніч проти 19 листопада) сталося через кілька годин після того, як міністр транспорту Росії заявив, що Кримський міст буде відремонтовано "у стислі терміни".

Чому ремонт може затягнутися на роки

Сталева арка автомобільної частини мосту, яка впала в море рано вранці 17 листопада, була найскладнішим елементом конструкції.

Розташована над судноплавним каналом, арка завдовжки 227 метрів і масою більше 5000 тонн була встановлена ​​загарбниками в жовтні 2017-го. Її підняли високо над каналом, щоб вантажні й інші судна могли проходити через міст.

Сталеві компоненти вироблялися протягом кількох місяців на заводі в російському місті Воронеж. Потім їх зварювали приблизно 11 місяців на прибережному елінгу поблизу протоки, перш ніж спустити на воду на катамаранах-понтонах. Ще кілька місяців знадобилося, щоб з'єднати арку з рештою мосту та прокласти через нього дорогу.

У коментарі NYT професор цивільного й екологічного будівництва Університету Халіфи в Абу-Дабі (ОАЕ) Андреас Каппос заявив: "Близько двох років – це розумний термін для відновлення руху по автомобільному мосту". Але навіть на цей термін можна розраховувати за умови, що Сили оборони не будуть переривати будівництво своїми дронами й ракетами і що опори, що підтримують арочний проліт, не пошкоджені.

Дональд О. Дузенберрі, інженер-консультант, який досліджував аварії мостів, вважає, що навіть просте очищення від уламків буде складним завданням. Окрім цього, одинарний проліт арки не схожий на повторювані прольоти, які складають більшу частину мосту і які відносно легко замінити. А якщо доведеться ремонтувати опори, це додасть ще один рівень складності.

Журналісти додали, що попри всі труднощі Росія, швидше за все, вкладе значні ресурси в реконструкцію, враховуючи значення Кримського мосту для диктатора Володимира Путіна та його уряду.

Як виглядає міст між РФ та о... Джерело: Alexey Pavlishak, Reuters / Samuel Granados, Sarah Eckinger, The New York Times Розгорнути

Як писав OBOZ.UA:

– 19 листопада після переговорів у Китаї президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін був дуже розлючений через ураження Кримського мосту.

– Сам Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь. Він назвав Керченську переправу "цивільним об'єктом", який нібито давно не використовують для перевезення військової техніки та боєприпасів.