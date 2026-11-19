Блог | На болотах запахло миром: росіяни більше не хочуть воювати, а Путін не може зупинитися

Війна повертається додому. Мейнстримним суспільним настроєм на болотах стає розпач. Це не просто оціночне судження, взяте зі стелі. Нещодавнє опитування недержавної дослідницької організації "Левада-Центр" показало, що восени в усіх регіонах рф стрімко зросли втома, роздратування та зневіра в майбутньому. На запитання про те, з яким настроєм люди дивляться у власне майбутнє та майбутнє країни, більше половини респондентів відповіли: зі страхом і хвилюванням.

Для повноти картини варто додати, що будь-яке соціологічне опитування на болотах це специфічна процедура, під час якої соціологи не завжди наважуються відверто формулювати запитання, а більшість респондентів – відверто відповідати. Треба пам’ятати, що російське "суспільство" – це "суспільство" тотального страху й недовіри. Тому реальні показники негативних настроїв можуть бути набагато вищими. Саме тому варто акцентувати увагу не стільки на конкретних цифрах, скільки на тенденціях.

Якщо проаналізувати дані досліджень "Левада-Центру", "Фонду громадської думки" та інших соціологічних організацій, можна побачити кілька виразних трендів. Це, як уже зазначалося, страх перед майбутнім (зокрема, перед мобілізацією), зниження довіри до влади та дедалі сильніше відчуття того, що "події розвиваються в неправильному напрямку".

Ще рік тому так званий "пересічний росіянин" набагато впевненіше дивився у завтрашній день. Тоді понад 50% респондентів демонстрували впевненість, тоді як понад 40% говорили про страх. Сьогодні співвідношення змінилося на протилежне: 52% не приховують страху, а 44% говорять про впевненість. Що ж сталося?

Відповідь не приховують навіть самі російські дослідники, коментуючи результати опитувань: цього року не помічати війну стало практично неможливо. Хоч би як далеко від фронту мешкав російський обиватель, українські "далекобійні санкції" даються взнаки. У вигляді чорного диму над палаючими НПЗ, черг за пальним, "добровільно-примусових" мобілізаційних заходів, звісток із фронту від родичів, а також зниження рівня та якості життя.

Дуже довго військово-політичне керівництво держави-терориста намагалося створювати для своїх підданих ілюзію, ніби війна відбувається десь дуже далеко. Мовляв, нічого особливого не відбувається: пересічні росіяни дізнаються про війну лише з пропагандистських новин увечері після роботи, а весь інший час живуть своїм життям і впевнено дивляться у завтрашній день. Але, як то кажуть, щось пішло не так.

А тепер про найцікавіший тренд. Жовтневе опитування "Левада-Центру" показало, що дві третини росіян на запитання, чи варто продовжувати воєнні дії або розпочати мирні переговори, висловилися за переговори. Формула "мир за будь-яку ціну", яку кремлівські пропагандисти намагаються нав’язати українському суспільству, вже певний час набуває популярності серед самих російських обивателів.

Немає сумнівів, що після того, як у листопаді Сили оборони України знищили приблизно 50% російських нафтопереробних потужностей і повалили один із головних символів путінізму в Керченській протоці, рівень "пацифізму" на болотах іще більше зріс.

Звісно, це не означає, що в кремлі побачать свіжу соціологію й одразу налаштуються на розмову про реальний мир. Усе ж таки недоімперія це тоталітарна держава, де не існує нормального зворотного зв’язку між населенням і правлячою верхівкою. Проте суспільні настрої так чи інакше впливають на безліч процесів, зокрема й на здатність агресора продовжувати війну.

Висновок очевидний: недоімперія слабшає та втрачає позиції. Ба більше – вона починає тріщати зсередини. Це, власне, головна соціологічна тенденція, яку вже сьогодні фіксують експерти в різних сферах – соціологи, політологи та економісти.

Сили оборони України продовжуватимуть свою просвітницьку діяльність у форматі "далекобійних санкцій", а на лінії бойового зіткнення щодня гинутимуть тисячі окупантів. Так триватиме доти, доки агресор не зупиниться або ж поки потворна конструкція з брехливою назвою "російська федерація" не завалиться. Тримаймо стрій. Слава Україні!