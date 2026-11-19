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Літаки в Росії приречені падати самі собою
Ілюстративне фото. Російськи...
Джерело: РосЗМІ
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Те, що у росіян відбувається з літаками, – це максимально ненормально (або якраз-таки нормально, це як подивитися).
Постійно падають борти: гелікоптери, винищувачі, транспортники.
Річ не в інтенсивності, ева, хто стежить за Ізраїлем, бачить, яка неймовірна інтенсивність польотів: щодня літаки кудись літають – то до Лівану, то до Сирії, то до Іраку чи Ірану, то взагалі до Ємену.
Гелікоптери, вантажні літаки, винищувачі – нескінченна карусель.
Але чи часто ви чули, щоб ізраїльські машини падали самі собою з такою ж періодичністю, як у росіян?
Ні, ну іноді трапляються аварії та інциденти, всяке буває, але не з такою ж частотою.
Якщо подивитися на ті самі США, де авіапарк налічує кілька тисяч бортів, то побачимо таку картину: чергові умовні 200 машин перебувають на капітальному ремонті та переобладнанні, зате інші умовні 200 працюють.
У росіян же через брак коштів, економію, безладність, традиційно-культурне "і так зійде", а також просто низький рівень техніки безпеки старі радянські машини буквально приречені падати самі собою.
Ну, тобто парк старий, ресурс вичерпаний, нові машини надходять поштучно, та й рівень їхнього складання низький, немає західних стандартів і вимог.
Та й загалом робоча культура якості, перевірок, зворотного зв’язку, доведення тощо вкрай низька.
Усе це призводить до регулярних несправностей, катастроф і аварій.
РФ просто не тягне радянську спадщину, вона буквально не по розмаху.
У СРСР уся держава жила вкрай бідно (навіть радянська еліта в середньому була в рази біднішою за західну), зате вся ця держава працювала на армію та ВПК.
Тому хоч якось, сяк-так, але тягнули.
РФ же, будучи блідою тінню СРСР, просто не в змозі.
Але ж є ще ядерний арсенал, що занепадає.
По-справжньому розумно й по-дорослому було б роззброїти РФ, позбавивши її ядерної зброї, і передати цей арсенал багатшим, розвиненішим і відповідальнішим державам.
Так було б просто правильно й грамотно з погляду банальної безпеки людства.
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