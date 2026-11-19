Блог | Літаки в Росії приречені падати самі собою

Те, що у росіян відбувається з літаками, – це максимально ненормально (або якраз-таки нормально, це як подивитися).

Постійно падають борти: гелікоптери, винищувачі, транспортники.

Річ не в інтенсивності, ева, хто стежить за Ізраїлем, бачить, яка неймовірна інтенсивність польотів: щодня літаки кудись літають – то до Лівану, то до Сирії, то до Іраку чи Ірану, то взагалі до Ємену.

Гелікоптери, вантажні літаки, винищувачі – нескінченна карусель.

Але чи часто ви чули, щоб ізраїльські машини падали самі собою з такою ж періодичністю, як у росіян?

Ні, ну іноді трапляються аварії та інциденти, всяке буває, але не з такою ж частотою.

Якщо подивитися на ті самі США, де авіапарк налічує кілька тисяч бортів, то побачимо таку картину: чергові умовні 200 машин перебувають на капітальному ремонті та переобладнанні, зате інші умовні 200 працюють.

У росіян же через брак коштів, економію, безладність, традиційно-культурне "і так зійде", а також просто низький рівень техніки безпеки старі радянські машини буквально приречені падати самі собою.

Ну, тобто парк старий, ресурс вичерпаний, нові машини надходять поштучно, та й рівень їхнього складання низький, немає західних стандартів і вимог.

Та й загалом робоча культура якості, перевірок, зворотного зв’язку, доведення тощо вкрай низька.

Усе це призводить до регулярних несправностей, катастроф і аварій.

РФ просто не тягне радянську спадщину, вона буквально не по розмаху.

У СРСР уся держава жила вкрай бідно (навіть радянська еліта в середньому була в рази біднішою за західну), зате вся ця держава працювала на армію та ВПК.

Тому хоч якось, сяк-так, але тягнули.

РФ же, будучи блідою тінню СРСР, просто не в змозі.

Але ж є ще ядерний арсенал, що занепадає.

По-справжньому розумно й по-дорослому було б роззброїти РФ, позбавивши її ядерної зброї, і передати цей арсенал багатшим, розвиненішим і відповідальнішим державам.

Так було б просто правильно й грамотно з погляду банальної безпеки людства.