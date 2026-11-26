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Хакери й FT: оновлені дані щодо кількості загиблих у цій війні військових з обох боків
Ілюстративне фото. Втрати росіян у війні.
Джерело: Російські медіа
Пєсков закликав не брати до уваги дані незалежних видань про втрати російської армії у війні проти України, які свідчать про сотні тисяч загиблих.
Водночас він не навів жодних альтернативних цифр.
А от "Медуза" повідомила, що Росія в цій війні вже втратила близько 720 тисяч військових убитими.
(Приміром, тільки на Курщині, де фронт, звісно, не був найгарячішим, загибло, на що звертають увагу коментатори, близько 19 тисяч російських військових –
в той час, як протягом усієї війни СРСР в Афганістані втрати склали з боку всього радянського контингенту лише 15 тисяч.)
Журналісти при цьому посилаються не тільки на власні підрахунки, але й на таємні дані зі зламаної білоруськими хакерами бази Росстату.
Фахівці вважають такі цифри тільки мінімальними й у зв’язку з цим пояснюють:
під час війни дронів – неймовірно зростає доля саме загиблих у загальній кількості жертв.
Ну а за оцінкою західних співрозмовників Financial Times (видання, яке добре вміє рахувати), співвідношення втрат зараз приблизно таке:
один український військовий на 25 російських,
що пов’язують із дедалі ефективнішим застосуванням Україною безпілотників та російською тактикою виснажливих штурмів.
Втім, ефективність українських БПЛА такою була не завжди,
а от щодо подібного співвідношення раніше – західні співрозмовники FT наразі не розповідають…
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