Блог | Ідеологічний департамент Кремля, або Про 500 років освяченого насильства

Коли ви бачите й чуєте заклики керівництва та священників Російської православної церкви про "святу віру", "священну війну", "перемогу православних", про те, що "Бог із ними", і так далі – усе це продовження воєнної, загарбницької державної політики Московії/Росії, яка знищує людей і яку активно підтримує Російська православна християнська церква протягом багатьох століть.

Нижче – кілька прикладів:

1. Стародубська війна з Великим князівством Литовським, 1534–1537 рр. (великий князь – Іван IV). Релігійне виправдання з боку митрополита Даниїла в листопаді 1534 року звучало так: "Тобі, государю, належить захищати християнство від насильства". Митрополит благословив наступальні дії московського війська, представляючи їх як захист християн від утисків. У підсумку – велика кількість зруйнованих міст. Вирішальної перемоги не здобула жодна зі сторін.

2. Лівонська війна, 1558–1583 рр. (цар – Іван IV). Релігійне виправдання з боку митрополита Філіпа, 24 листопада 1567 року: "За нашим благословенням і благословенням усього священного собору вирушив з усім своїм військом проти своїх ворогів". У грамоті митрополит звинувачував противників Москви в єресях, руйнуванні церков і нарузі над іконами. За підсумками війни Московська держава втратила свої завоювання в Лівонії.

3. Війна Московської держави з Річчю Посполитою, 1654–1667 рр. (цар – Олексій Михайлович). Релігійне виправдання з боку патріарха Никона, який представляв царю війну як захист православних християн Речі Посполитої. У підсумку Московська держава розширила свої території за катастрофічних наслідків для населення: у Білорусі кількість жителів скоротилася приблизно з 2,9 млн осіб у 1648 році до 1,4 млн у 1667 році. Велика кількість зруйнованих міст.

4. Північна війна зі Швецією, 1700-1721 рр. (цар – Петро I). Релігійне виправдання з боку обер-ієромонаха Гавриїла, 27 червня 1719 року: "Ця праведна війна була розпочата з вельми справедливих причин". "Справедливість" війни пояснювалася, зокрема, руйнуванням християнських храмів у Швеції та образою Христа. У підсумку Росія захопила значні території на Балтиці, за величезної кількості загиблих з обох сторін і великої кількості знищених міст.

5. Російсько-турецька війна, 1768-1774 рр. Релігійне виправдання: Катерина II у маніфесті про початок війни характеризувала себе як "Захисниця Православної церкви". Підсумок – перемога Російської імперії та створення умов для подальшого приєднання Криму з великою кількістю зруйнованих міст і вбитих.

6. Війна Росії (в європейській коаліції) з Наполеоном, 1806–1812 рр. (імператор – Олександр I). Релігійне виправдання в заяві Святійшого синоду, за участю митрополита Платона (Левшина): "Він (Наполеон) насмілюється виступати проти Бога й Росії". У синодальному зверненні Наполеон зображувався ворогом християнства, а духовенство закликали спонукати населення до опору. Франція програла війну країнам європейської коаліції, до якої входила й Росія. Велика кількість загиблих (кілька мільйонів) і зруйновані міста.

7. Кримська війна, 1853-1856 рр. (імператор – Микола I). Релігійне виправдання у зверненні митрополита Філарета (Дроздова): "Самі обставини ставлять нас у становище Божого народу, який протистоїть Божим ворогам". У 1855 році Філарет безпосередньо наказував священникам пояснювати парафіянам: "Нинішня війна від самого свого початку є для нас, росіян, війною за святу віру". У підсумку – Росія програла. Загинуло понад 600 000 людей.

8. Російсько-японська війна, 1904-1905 рр. (імператор – Микола II). Релігійне виправдання у зверненні єпископа Іоанна Пермського: "Отже, війна! Ти, свята Русе, покликана зі знаменням хреста утвердити євангельський мир серед язичників!" Єпископ Макарій (Невський), звертаючись до солдатів: "Кров воїна, пролита в бою, – це мученицька кров". Протоієрей Іоанн Восторгов передбачав, що Росія встановить панування християнського хреста над японським прапором. Підсумок: поразка Російської імперії, втрата низки стратегічних позицій на Далекому Сході та посилення Японії. Загиблих близько 200 000.

Це лише невелика частина війн, розв'язаних Московським царством/Росією. Загиблих більше, ніж за час Хрестових походів Католицької церкви проти мусульман. Усі війни – загарбницькі…

Фактично, Руська православна церква є релігійним інструментом державної влади Росії; церква, яка замінила заповідь "Не вбивай" принципом – "Убивай, якщо цього вимагають інтереси держави".