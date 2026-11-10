Добровольці закінчились? В Росії розширюють повноваження військової поліції для розшуку ухилянтів

Російський режим прагне посилити контроль над військовослужбовцями та громадянами, які намагаються уникнути призову або мобілізації. Зокрема, Кремль хоче дати повноваження військовій поліції розшукувати й затримувати осіб, які нібито ухиляються від строкової служби, мобілізації або самовільно залишають військові частини.

В Службі зовнішньої розвідки України вважають, що розширення цих повноважень "відображає конкуренцію між російськими силовиками" з міноборони, МВС та "росгвардії". А керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко із сарказмом припускає, що в РФ "добровольців настільки багато, що доводиться організовувати спеціальне полювання на них".

Що пропонується

Путінський проєкт у базі дан... Джерело: скриншот Розгорнути

В проєкті указу, який вже підписано російським диктатором Путіним, передбачено створення на базі військової поліції окремих спеціальних "груп затримання" та "підрозділів швидкого реагування".

Причому таким угрупованням надається можливість організовувати засідки, облаштовувати дорожні загородження і спостережні пости, переслідувати підозрюваних та "застосовувати інші спеціальні засоби".

Путінський проєкт у базі дан... Джерело: скриншот Розгорнути

Про що мова

У СЗРУ вважають, що розширення цих повноважень "відображає конкуренцію" між російськими міністерствами оборони та внутрішніх справ, а також "росгвардії", що підпорядкована останньому. Кремль намагається розподілити між ними відповідальність за контроль над військовослужбовцями, мобілізованими та громадянами, які перебувають на етапі призову.

"Водночас військова поліція може перетворитися на додатковий інструмент примусу тих, хто прагне уникнути відправлення на фронт або залишити службу", – додають в розвідці.

Мобілізація в Росії

Такої ж думки притримується і Петро Андрющенко.

"Тут прекрасно все. З телевізора росіянам цілодобово розповідають про нескінченні черги добровольців, рекордні контракти та всенародне бажання захищати "родіну". А в реальності готуються розширювати повноваження військової поліції, щоб ловити тих, хто вже не хоче воювати. Мабуть, добровольців настільки багато, що доводиться організовувати спеціальне полювання на них. Залишилося перейменувати військову поліцію на НКВС, щоб остаточно привести форму у відповідність до змісту", – вважає він.

Як повідомляв OBOZ.UA, на тлі постійної загрози мобілізації у третьому кварталі 2026 року кількість росіян, які виїхали до Сербії, Грузії та Вірменії, сягнула найвищого показника за весь період спостережень. Ці країни вважаються популярними напрямками для жителів Росії, які обирають антивоєнну еміграцію.