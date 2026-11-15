Було мінімум 30 вибухів: у РФ атаковано військовий аеродром "Ахтубінськ". Фото
Місце вибуху.
Джерело: Exilenova +.
У ніч на 15 листопада в Астраханській області Росії атакували військовий аеродром "Ахтубінськ". Відомо, що на території об’єкта пролунало щонайменше 30 вибухів.
Ціллю атаки стала не лише злітно-посадкова та інша аеродромна інфраструктура, а й місця розміщення бойових літаків і склади боєприпасів.
Про атаку повідомив Telegram-канал Exilenova+. Поки не оприлюднено інформації про можливі втрати російської авіації чи масштаби пошкоджень на території аеродрому.
Обстріл.
Джерело: Скриншот/Exilenova+.
"Ахтубінськ" є місцем базування 929-го Державного льотно-випробувального центру Міноборони РФ.
Вибух.
Джерело: Скриншот/Exilenova+.
Російські військові використовують його, зокрема, для випробування та оцінювання нових зразків авіаційної техніки й озброєння.
Детонація.
Джерело: Скриншот/Exilenova+.
Раніше на цьому аеродромі вже фіксували ураження російської бойової авіації, наприклад у серпні 2026 року Генштаб ЗСУ підтверджував пошкодження винищувача Су-34.
Наслідки обстрілу.
Джерело: Скриншот/Exilenova+.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 15 листопада російський Таганрог опинився під атакою безпілотників, у місті лунали вибухи. Внаслідок інциденту пошкоджено залізничну електропідстанцію та ще один енергооб’єкт.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок