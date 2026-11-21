Біля Геленджика помітили сухогруз, який тоне: фото та відео

Вдень 21 листопада біля берегів міста Геленджик Краснодарського краю РФ помітили російський суховантаж, що тоне. Судно нахилилося й частково пішло під воду.

Поруч із суховантажем також помітили буксир. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо про інцидент

Офіційних заяв від МНС або влади Краснодарського краю про надзвичайну подію із суднами в цьому районі не надходило. Водночас уночі 21 листопада в Геленджику та Новоросійську оголошували загрозу атаки БПЛА.

На знімку моніторингового каналу зображено типовий морський балкер класу Handysize або Handymax із власним вантажним обладнанням. Праворуч біля його корми також зафіксовано морський буксир.

На палубі чітко видно три вантажні крани, розташовані в діаметральній площині між трюмами, що характерно для суден із 4 вантажними трюмами. Така конструкція дає змогу судну розвантажуватися в портах, де немає берегових кранів.

Суховантаж біля берегів РФ. Джерело: Exilenova+

Нагадаємо, українські війська продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістичній інфраструктурі в Криму та інших окупованих регіонах. Чергові удари здійснили 20 листопада та в ніч на 21 листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч із 18 на 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом Сил оборони України. Там прогриміло близько 15 вибухів, частина з них – робота російської ППО. Повідомлялося про кілька влучань у залізничну частину мосту.