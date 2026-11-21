94% росіян не вважають свою країну відповідальною за жертви і руйнування в Україні: опитування

Опитування показало, що росіяни впевнені – за жертви й руйнування внаслідок війни в Україні мають відповідати США і НАТО – так вважають 65%. Ще 11% респондентів упевнені, що за них відповідальна Україна, і лише 6% покладають відповідальність на Росію. Таким чином, 94% громадян держави-агресорки не вважають свою країну відповідальною за наслідки розв’язаної нею війни.

Про це повідомив Олексій Левінсон, керівник відділу соціокультурних досліджень "Левада-центру". Дані він оприлюднив на конференції "Країна і світ: російські реалії 2026", передає The Moscow Times.

У росіян також запитали, чи несуть за це відповідальність такі люди, як вони. На це запитання "так" відповіли 11%, "ні" – 57%, "певною мірою" – 25%.

Левінсон навів оцінку наукового керівника "Левада-центру" Льва Гудкова, який назвав таке ставлення громадян "моральною катастрофою". Водночас результати опитування свідчать, що почуття відповідальності або докори сумління все ж зникли не повністю.

Що ще показало опитування

У вересні 2021-го лише 48% росіян були впевнені в тому, що їхня країна рухається правильним шляхом. Повномасштабна війна підвищила цей рівень до 60-62% у вересні 2022-го і 2023-го, а також до 69-70% – у вересні 2024 і 2025 років. Зараз цей показник знову впав до 60%.

"Почуття, що зміцнилися в людей, за їхніми відчуттями, до липня 2026-го – гордість (те, що відбувається в Україні, викликає гордість у 24%), втома й байдужість (17%), розгубленість, образа за свій народ (по 16%), страх (10% у себе, 14% в інших людей)", – свідчить опитування.

Серед молоді 85-88% підтримали б гіпотетичне рішення диктатора Володимира Путіна припинити воєнний конфлікт. Жінки віком 65+ думають так само (86%), а от чоловіки віком 65+ налаштовані войовничіше (52%).

Однак у ситуації, якби поряд із припиненням конфлікту глава РФ вирішив повернути Україні захоплені території, рівень підтримки різко знижується. Серед молоді – до 43-50%, а серед людей віком понад 65 років – до лише 25-30%.

"Більшість не готові це підтримати. Просто багнет у землю – чудово, підтримуємо. Але на наших умовах, нічого не віддаємо. Суто з причин символічного характеру – це означало б визнання своєї поразки й неправоти. Це моральна обставина великої значущості: для більшості краще продовжувати воєнні дії. Ми нічого не можемо віддати", – сказав Левінсон.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, рівень довіри росіян до диктатора Володимира Путіна за тиждень помітно знизився. Падіння стало найбільшим із середини серпня і відбулося на тлі регулярних атак українських безпілотників по території Росії.