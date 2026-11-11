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Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович

Історик

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OBOZ. Новини Росії / Думки
Time to read2 хв
2,6 т.
Блог |

Якою станом на зараз може бути "перемога" Росії?

Ілюстрація - Володимир Путін
Володимир Путін. Джерело: Getty Images

ПоБєда.

Ми посміялися зі спроби американських посланців намалювати Путіну перемогу, змінивши межі двох українських областей. А якщо подумати серйозно: якою станом на тепер може бути перемога Росії?

Що може здобути Росія в найгіршому для нас і найкращому для себе сценарії, щоб вважати це перемогою? Нагадаю: перемогою у війні можна вважати результат, після якого становище країни стає кращим, ніж було до війни.

Отже, припустімо: Україну зруйновано ще більше (її економіку та інфраструктуру); убито ще більше українців, військових і цивільних; над цим зруйнованим краєм встановлено окупаційний або колабораційний режим. Але, як свідчить історія України, крім колаборантів будуть і повстанці, які ослаблюватимуть владу своїми акціями.

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Отже, що все це дасть Росії, крім додаткового тягаря для її і без того ослабленої економіки та перевантаженого режиму? Чи компенсує це російські людські втрати (найбільші з часів Другої світової)? Чи відновить поруйновану інфраструктуру й ослаблену економіку? Чи допоможе залучити інвестиції для їх відновлення?

Навіщо Заходу знімати з Росії санкції чи тим паче інвестувати в її відновлення, посилюючи свого вже безпосереднього ворога? Щоб припинити війну? Так її зупинили – на порозі Заходу.

Російська загроза для НАТО стане значно очевиднішою, якщо російська армія вийде до кордонів Альянсу вздовж нинішнього західного кордону України. Це змусить бодай частину країн НАТО (тих, які найближче) мобілізуватися для власного захисту, а отже, зросте й загроза прямого зіткнення з Альянсом. А Росія ще не оговталася від виснажливої війни з Україною.

Підтримку Пекіном нинішньої війни проти України можна розглядати, зокрема, як спосіб поступового ослаблення Росії і посилення її залежності від Китаю. Тож після "перемоги" краще буде довершити свою місію із слабким сусідом ніж для чогось його знову посилювати.

У світі після "перемоги" Росію сприймають як країну, якої ще бояться через її злочини в Україні, але якій через те саме, вже ніде не довіряють. Вона вже не має другої армії світу і точно не є надійним партнером. Росія – поранений звір, якого краще добити, ніж чекати на його останні конвульсії, що ще можуть бути небезпечними.

Якщо перемога – це коли після війни стає краще, ніж було до неї, то останньою такою перемогою Росії було захоплення Криму: нові території, жодного покарання і переконливий для багатьох у світі наратив про "повернення". Відтоді її становище лише погіршувалося: Донбас не вдалося захопити повністю у 2014–2022 роках, а Україну не вдалося швидко підкорити масивним ударом після цього.

Наша перемога на сьогодні – уже сама відсутність російської перемоги і фактична неможливість її в майбутньому. До війни Росія виглядала спроможною змінити своє становище в світі на краще. Тепер – ні. В цьому відношенні наше становище, попри страшну ціну, стало кращим.

Але те, що російська перемога вже неможлива, не гарантує, що ми не зазнаєм поразки. Нам ще багато треба зробити, щоб не програти. А потім, щоб таки перемогти остаточно.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Володимира В'ятровича
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Війна в УкраїніРосіяНАТОІсторіяекономіка
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