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Великий російський хостинг-провайдер заявив про другу масштабну кібератаку за два тижні: що відбувається

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
558
Великий російський хостинг-провайдер заявив про другу масштабну кібератаку за два тижні: що відбувається
Хакер. Ілюстративне зображення. Джерело: Unsplash.

Російський хостинг-провайдер Beget зазнав другої масштабної кібератаки за останні два тижні. Цього разу хакери послідовно атакують різні підмережі компанії, намагаючись порушити роботу її сервісів. У самій компанії вважають, що атака може бути спрямована на зрив відновлення інфраструктури після попереднього інциденту.

Про нову атаку Beget повідомив в офіційному Telegram-каналі. "Судячи з характеру атаки, вона спрямована на порушення наших планів із відновлення після інциденту", – йдеться в повідомленні компанії.

Наслідки для сервісів

Провайдер попередив про можливі перебої з доступом до інтернет-ресурсів, які використовують його інфраструктуру. Серед них – маркетплейси Ozon і Wildberries, Сбербанк та інші сервіси.

Великий російський хостинг-провайдер заявив про другу масштабну кібератаку за два тижні: що відбувається

Beget зазнав другої масштабної кібератаки. Джерело: офіційний Telegram-канал Beget

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Крім того, у деяких користувачів можуть несподівано перериватися вже встановлені FTP- та SSH-з'єднання. Компанія заявила, що працює над усуненням проблем.

На тлі атаки Beget також запровадив обмеження на частоту SSH-підключень з-за кордону. Тепер з однієї IP-адреси дозволено здійснювати не більше п'яти спроб підключення за секунду.

Попередній інцидент

Перша масштабна кібератака на Beget сталася 2 листопада 2026 року. Тоді компанія повідомила, що її хмарну інфраструктуру було повністю знищено і її доводиться відновлювати практично з нуля.

Наслідком інциденту стала масштабна втрата клієнтської інформації на віртуальних серверах. У Beget уточнили, що файлові резервні копії VPS зможуть отримати лише близько половини користувачів. Також компанія втратила частину даних у власній внутрішній системі.

Окремо виникли проблеми з реєстрацією доменів. Акредитацію Beget як реєстратора доменів .ru, .рф та .su призупинили. У компанії назвали це технічним заходом і стандартною процедурою реагування на інциденти, наголосивши, що про анулювання або позбавлення акредитації не йдеться.

Масштаб компанії

Beget посідає друге місце серед хостинг-провайдерів російського сегмента інтернету за кількістю доменів. За різними оцінками, його інфраструктура забезпечує роботу від 400 до 700 тисяч сайтів.

З літа 2026 року компанія перебуває під санкціями Європейського Союзу. Підставами для обмежень називали надання послуг на тимчасово окупованих територіях України, співпрацю з Міністерством оборони Росії та іншими особами, які раніше потрапили до санкційних списків.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як в "Атеш" розповіли про вдалу кібератаку на війська Путіна.

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