У ніч на 22 листопада російський Краснодар зазнав атаки безпілотників. Ймовірною ціллю удару стала будівля Головного управління Росгвардії по Краснодарському краю.

Відео дня

На місці влучання зафіксовано сильне задимлення. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Подробиці удару

Місцеві жителі почали масово публікувати в мережі фото та відео, на яких видно задимлення в межах міста, а також скаржитися на сильний запах гару.

OSINT-аналітики провели геолокацію знімків і відеозаписів та встановили точну адресу ймовірного займання – вул. Черкаська, 70. Наразі за цією адресою розташоване Головне управління Росгвардії по Краснодарському краю. Раніше на цій території розташовувалася військова частина 3702 (47-ма окрема бригада оперативного призначення).

Реакція влади та робота аеропорту

Під час нічної атаки в місті спрацювали сирени повітряної тривоги. Крім того, в аеропорту Краснодара запроваджували тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.

У місцевій мерії офіційно відзвітували про "відбиття атаки БпЛА". Водночас інформацію про пошкодження на землі та пожежу на об’єкті Росгвардії російська влада традиційно не коментує.

РЕКЛАМА

Головні історії дня

Нагадаємо, у Калінінградській області Росії ввечері 21 листопада пролунали сирени та вибухи. Жителі портового міста Балтійськ, де розташована база Балтійського флоту держави-агресора, бачили роботу протиповітряної оборони та чули гучні звуки.

Як писав OBOZ.UA, у Смоленській області Росії вночі 20 листопада українські ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Дорогобуж". Воно виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру. Продукція заводу використовується, зокрема, для виготовлення вибухових речовин.