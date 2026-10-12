Дивовижні збіги!

Відео дня

Пишуть, що після українських ударів по російських дата-центрах "Яндекса" підтримка AfD знизилася на 56%, стало менше "польських" антиукраїнських акаунтів, а також "українських", що підбурюють проти поляків.

Різко впала й онлайн-підтримка MAGA.

Впевнена, що й прихильників Ле Пен та Ваначчі різко поменшало за останні 24 години.

Здається, Україна змогла те, на що Європа виявилася нездатною – знайшла чарівний ключик, щоб перемогти російську пропаганду і в Європі, і в США.

Одним махом, як то кажуть…

Пригадується Буковський: "Якщо дві крилаті ракети послати на Луб’янку, то рівень міжнародного тероризму відразу впаде на вісімдесят відсотків".

А тим часом і старенька Британія через десять років раптом прокинулася й згадала: таки так, російське втручання у Брекзит було.

Прем’єр Енді Бернем: "Я отримав чітку відповідь: так, втручання було".

Десять років. Дякую, що помітили.

Буковський, який помітив усе це ще на кілька десятиліть раніше, заплатив за ці спостереження кіберпомстою КДБ, дифамацією та життям.

Україна підтверджує цю гіпотезу експериментально, у прямому ефірі, прямо зараз.

Яндекс.

Знайдеться все.

І все.

І судний день обов’язково настане.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...