Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Катерина Марголіс
Катерина Марголіс

Художниця, письменниця, викладачка живопису

OBOZ. Новини Росії / Думки
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
Блог |

Україна знайшла чарівний ключик, щоб перемогти російську пропаганду і в Європі, і в США

Україна знайшла чарівний ключик, щоб перемогти російську пропаганду і в Європі, і в США
Логотип Яндекс

Дивовижні збіги!

Пишуть, що після українських ударів по російських дата-центрах "Яндекса" підтримка AfD знизилася на 56%, стало менше "польських" антиукраїнських акаунтів, а також "українських", що підбурюють проти поляків.

Різко впала й онлайн-підтримка MAGA.

Впевнена, що й прихильників Ле Пен та Ваначчі різко поменшало за останні 24 години.

Здається, Україна змогла те, на що Європа виявилася нездатною – знайшла чарівний ключик, щоб перемогти російську пропаганду і в Європі, і в США.

Читайте також
Олександр КоваленкоОлександр Коваленко
icon 3,9 т.
Цифрова монополія Кремля під загрозою, або Чому "Яндекс" виявився вразливішим, ніж здається
icon 3,9 т.
Цифрова монополія Кремля під загрозою, або Чому "Яндекс" виявився вразливішим, ніж здається
Ігаль ЛевінІгаль Левін
icon 11,0 т.
Росія почала економити на мертвих, або Війна стає надто дорогою
icon 11,0 т.
Росія почала економити на мертвих, або Війна стає надто дорогою
Юрій Федоренко (військовий)Юрій Федоренко (військовий)
icon 7,1 т.
Путін закрив росіянам доступ до правди. Невже так все погано?
icon 7,1 т.
Путін закрив росіянам доступ до правди. Невже так все погано?

Одним махом, як то кажуть…

Пригадується Буковський: "Якщо дві крилаті ракети послати на Луб’янку, то рівень міжнародного тероризму відразу впаде на вісімдесят відсотків".

А тим часом і старенька Британія через десять років раптом прокинулася й згадала: таки так, російське втручання у Брекзит було.

Прем’єр Енді Бернем: "Я отримав чітку відповідь: так, втручання було".

Десять років. Дякую, що помітили.

Буковський, який помітив усе це ще на кілька десятиліть раніше, заплатив за ці спостереження кіберпомстою КДБ, дифамацією та життям.

Україна підтверджує цю гіпотезу експериментально, у прямому ефірі, прямо зараз.

Яндекс.

Знайдеться все.

І все.

І судний день обов’язково настане.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Катерини Марголіс
Схожі теми
Вибухи в РосіїВійна в УкраїніЗахідЄвропаСШАЯндекс
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись