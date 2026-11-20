Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас "виступає з русофобських позицій". Саме тому в РФ не хочуть, щоб вона брала участь у переговорах щодо завершення війни в Україні.

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Про це Захарова сказала на брифінгу 20 листопада, її цитували росмедіа. Як пише Reuters, вона заявила, що участь Каллас у будь-яких потенційних майбутніх переговорах щодо України з Москвою призведе до їх зриву.

Речниця МЗС РФ накинулася на очільницю європейської дипломатії, заявивши, що ту "несе вже давно", і поскаржилася на "ненависть" з боку Каллас і "очорнення" нею Росії.

"Що стосується Каллас, то від моменту призначення на посаду глави євродипломатії вона виступає з відверто русофобських позицій, транслює відірвані від реальності вимоги до нашої країни. Ба більше, вона не приховує ненависті. У неї емоційний фон викривлений. Вона не усвідомлює навіть тих слів, які промовляє, її свідомість, її всю переповнює почуття такої, розумієте, емоційної нестабільності", – видала Захарова.

Нагадаємо, що раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Європейський Союз ніхто не запрошував до участі в переговорах щодо завершення війни в Україні. Він також грубо висловився на адресу високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, назвавши її "дурною".

Як повідомляв OBOZ.UA, голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас застерегла від обговорення російських вимог щодо нової архітектури безпеки. За її словами, такі дискусії можуть відвернути увагу від головного – відсутності перемир'я та триваючої війни проти України. Каллас наголосила, що у війні є чіткий агресор і жертва.