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Ігаль Левін
Ігаль Левін

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OBOZ. Новини Росії / Думки
Time to read1 хв
3,4 т.
Блог |

Росію знову накрив дефіцит бензину та дизелю

Росію знову накрив дефіцит бензину та дизелю
Пожежі на НПЗ у Новокуйбишевську. Ілюстративне фото. Джерело: ASTRA

Як повідомляє Reuters, у російських регіонах знову почалися перебої з пальним після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

За останні два тижні Україна атакувала щонайменше вісім великих російських НПЗ, унаслідок чого принаймні в шести регіонах Росії знову фіксують дефіцит бензину й дизельного пального.

У Карелії на АЗС "Роснефти" вздовж автошляхів уже запроваджено обмеження на продаж пального: не більше 30 літрів бензину й 50 літрів дизельного пального за одну покупку.

Продаж пального в каністрах повністю призупинено.

Аналогічні обмеження зафіксовано в Бурятії та Забайкальському краї.

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Про перебої з пальним також повідомляють із Нижньогородської, Архангельської, Пензенської областей і Красноярського краю.

Останнім великим об’єктом, який зазнав українського удару, став нафтопереробний завод у Кіришах Ленінградської області – другий за величиною НПЗ Росії.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Ігаля Левіна
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