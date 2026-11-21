Щонайменше 17 закладів середньої професійної освіти в Росії та окупованому Криму з 1 вересня до 20 листопада запустили програми підготовки операторів БПЛА. Курси, спеціалізовані класи та майстерні з'являються в різних регіонах країни, зокрема далеко від лінії фронту, а окремі навчальні заклади залучають студентів до виготовлення безпілотників для окупантів.

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Нині відомо про запуск 17 таких програм. Із них 15 діють у Росії, ще дві – в окупованому Сімферополі. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нові програми підготовки запроваджують у навчальних закладах зокрема у Мурманській та Південно-Сахалінській областях. Окрім прикордонних Брянська та Бєлгородської області, навчання з безпілотників розпочали у Ширі, Читі, Новосибірську, Ардоні та інших населених пунктах.

Також відомо, що у Губкінському коледжі на Ямалі студент і викладач улітку зібрали партію безпілотників для військових. Після цього заклад закупив комплектуючі, а студента залучили до навчання інших молодих людей. Виготовлені дрони продовжують передавати на фронт.

У Магаданському політехнічному технікумі відкрили курси операторів FPV-дронів. Губернатор Сергій Носов назвав навчальний напрям фактичною філією школи БПЛА, яка працює в зоні бойових дій.

У Читі процес розгортання підготовки відбувався поетапно: у травні студентів агітували коміксом підписувати контракт із військами безпілотних систем, а в листопаді відкрили майстерню вартістю 10 млн рублів.

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До програм долучилися коледжі окупованого Сімферополя

Підготовку операторів безпілотників також розпочали у двох навчальних закладах окупованого Сімферополя – коледжі радіоелектроніки та Романовському коледжі індустрії гостинності.

Водночас, за словами Андрющенка, 17 підтверджених програм можуть не відображати повного масштабу підготовки. На початку листопада в повідомленнях мережі "Народного фронту" згадували 40 та 68 навчальних закладів, у яких уже функціонують класи БПЛА.

Паралельно з підготовкою студентів у технікумах і коледжах відповідні навчальні класи відкривають і в школах

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