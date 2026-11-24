На Курильських островах жителі одного із занедбаних військових селищ чекають на приїзд міністра оборони РФ, сподіваючись отримати відповіді на питання про майбутнє населеного пункту. Люди скаржаться на напівзруйновану інфраструктуру, занедбані будинки та відсутність уваги з боку військового відомства, хоча живуть безпосередньо біля кордону.

Відео дня

Про ситуацію розповіли журналісти проєкту "Настоящее Время", які побували в цьому населеному пункті. У відеорепортажі місцеві жителі показали умови життя та поділилися претензіями до російської влади.

Забуте селище

Одна з місцевих мешканок розповіла, що ніколи не була в Японії, хоча між країнами діє безвізовий режим для поїздок. Вона виступає за укладення мирного договору з японцями, але категорично проти передання їм Курильських островів.

Свою позицію жінка пояснює питаннями безпеки. За її словами, наявність американських військових баз на території Японії становить загрозу для російського Далекого Сходу.

Водночас інші жителі селища більше переймаються власними проблемами. Вони роками чекають на приїзд міністра оборони Росії, щоб особисто розповісти йому про ситуацію та дізнатися, чи має населений пункт якісь перспективи.

Візит вертольотом

Місцеві розповідають історію про попередній візит міністра оборони, який нібито завершився для селища невдало.

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За їхніми словами, чиновник пролітав над населеним пунктом на вертольоті й звернув увагу на його напівзруйнований стан. Він поцікавився, що відбувається із селищем, однак отримав відповідь, що там уже ніхто не живе, а всіх мешканців нібито виселили.

Тепер люди обурюються тим, що військове відомство фактично не реагує на їхні проблеми.

"Це що, кордон у нас? І таке відбувається. Ми просто в шоці. Ми ж на кордоні живемо", – скаржаться місцеві жителі.

Вони сподіваються, що нинішня складна політична ситуація змусить владу звернути увагу на віддалені населені пункти. Водночас самі мешканці не приховують песимізму щодо майбутнього селища.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Японія вимагає виправити нову карту ООН через Курильські острови.