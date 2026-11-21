У Калінінградській області Росії ввечері 21 листопада пролунали сирени та вибухи. Мешканці портового міста Балтійськ, де розташована база Балтійського флоту держави-агресора, бачили роботу протиповітряної оборони й чули гучні звуки.

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Відповідні відео росіяни "злили" в соцмережах – попри те, що місцеві мобільні оператори попереджували про можливі відключення інтернету "з міркувань безпеки". За даними росЗМІ, область могли вперше атакувати дрони.

Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що спершу в регіоні запрацювали сирени. Місцева влада пояснила росіянам, що тривога начебто була навчальною. Також у РФ заявляли про "хибний сигнал про повітряну ціль" із боку Литви.

Глава регіону Олексій Безпрозванних інформував, що в Неманському районі система оповіщення про небезпеку безпілотників "відреагувала на підозрілий об'єкт із боку Литви". "Фахівці провели всі необхідні перевірки, загрози немає. Найближчим часом режим буде скасовано", – заспокоював жителів губернатор.

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Менше ніж за годину знову було оголошено повітряну тривогу, після чого розпочалася робота ППО. Також було чутно вибухи.

О 20:22 Росавіація повідомила про обмеження роботи калінінградського аеропорту "Храброво", але через 20 хвилин прийом і випуск рейсів було відновлено.

Автори проєкту Dnipro Osint визначили геолокацію за відео і підтвердили застосування ППО в Балтійську.

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"За попередньою інформацією, безпілотники прямували в цьому напрямку ще зранку, коли їх помічали над Фінською затокою", – вважають OSINT-дослідники.

Вони припустили, що ціллю дронової атаки могла бути портова інфраструктура міста Балтійськ (координати: 54.650128° 19.905346°).

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Нагадаємо, що Калінінградська область вважається ексклавом РФ: вона межує з Польщею та Литвою, а західна її частина омивається Балтійським морем. Сухопутного кордону з рештою Росії регіон не має.

Як писав OBOZ.UA, у Смоленській області Росії в ніч на 20 листопада українські ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Дорогобуж". Воно виробляє аміак, азотну кислоту й аміачну селітру. Продукція заводу використовується в тому числі для виготовлення вибухових речовин.