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Олександр Коваленко
Олександр Коваленко

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив"

OBOZ. Новини Росії / Думки
Time to read2 хв
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Блог |

Цифрова монополія Кремля під загрозою, або Чому "Яндекс" виявився вразливішим, ніж здається

Цифрова монополія Кремля під загрозою, або Чому "Яндекс" виявився вразливішим, ніж здається
У Росії пошкоджено ще один дата-центр "Яндекса". Джерело: Ілюстративне фото згенеровано ШІ

Постають питання щодо ударів по дата-центрах "Яндекс".

І звучать вони досить дивно. Чи не є ці удари просто дзеркальною відповіддю України на удари по дата-центрах у Києві та інших українських містах? Просто заходи у відповідь, без особливого сенсу та мети?

Ні, не є. Хоча саме удари Росії по наших дата-центрах повністю розв’язали нам руки в питаннях відповідних заходів. І Росія в цьому питанні набагато вразливіша, адже у них централізована система є основою організації всього, а у нас децентралізація та відсутність державної монополії, що називається, у крові.

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Але, якщо говорити про військову обґрунтованість ударів по "Яндексу", то не забувайте, що це не тільки "Яндекс Таксі", "Яндекс Їжа", "Яндекс Go" та інші послуги, а й забезпечення РОВ картографічною інформацією, наведенням на цілі, орієнтуванням на місцевості.

Крім того, "Яндекс" на запит російських спецслужб повністю розкриває дані будь-якого користувача, зареєстрованого в будь-якій із їхніх служб.

Російська армія використовує більшу частину додатків "Яндекс" для своїх цілей, крім того, це основний постачальник технологій для державних завдань.

Саме "Яндекс" є в Росії лідером з розробки ШІ та має власні моделі ШІ й суперкомп’ютери, які російська армія використовує у своїх інтересах. Зокрема, моделі автонаведення/механічного зору для дронів-камікадзе створені на основі розробок "Яндекса".

Це та багато іншого "Яндекс" постачає РОВ та обслуговує російські спецслужби. І я ще не згадав про фактор війни на виснаження, в рамках якої у країни вибиваються всі монополії, що забезпечують бюджет і фінансування агресії, а "Яндекс" – це абсолютна, цифрова, інформаційна монополія Росії, то й загалом ці удари виглядають як комплексний вплив на супротивника.

І ось тут виникає питання: а який же насправді сенс бити по дата-центрах "Яндекса"? Хмм… Хтось досі цього не зрозумів?

Примітно те, що Україна не чіпала настільки привабливу, важливу для російської армії та вельми вразливу ціль лише з тієї причини, що в Україні РОВ не наносили ударів по наших дата-центрах. Але зелене світло було дано, і відповідь не змусила себе довго чекати. Оскаженілий натовп недовго веселився на тлі ударів по українських дата-центрах, що створило лише ситуативні складнощі, а не глобальні. А ось знищення всіх найбільших дата-центрів "Яндекс", а їх залишилося в повністю функціональному стані всього два, призведе до повної катастрофи. Дрібні та середні дата-центри не витримають таких навантажень, а якщо й по них почнуть бити – це буде кам’яний вік, щось на кшталт 1990-х.

Хотіли, як раніше – будь ласка. І не забудьте, коли будете гальмувати граблями за "два лічильники" на окружній, що треба буде тричі сказати: "Дякую путіну за це!"

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Олександра Коваленка
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