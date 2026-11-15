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"Цілі не мінялися": у Путіна зробили цинічну заяву про війну в Україні

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
2,2 т.
"Цілі не мінялися": у Путіна зробили цинічну заяву про війну в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Джерело: РосЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що цілі війни проти України, сформульовані російським диктатором Володимиром Путіним, нібито залишаються незмінними. Також він розкритикував позицію європейських лідерів щодо участі Євросоюзу в переговорах і необхідності припинення вогню.

Про це Лавров заявив російським ЗМІ. Він прокоментував прагнення Європейського Союзу долучитися до переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

Що Лавров сказав про участь Європи в переговорах

За словами глави російського МЗС, європейці нібито розуміють, що "поїзд відходить", і хочуть "застрибнути на підніжку останнього вагона". Так він висловився про бажання представників ЄС брати участь у переговорах щодо України.

Крім того, Лавров назвав "абсолютно безперспективними" роздуми голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про необхідність перемир'я як умови для переговорів щодо України. Він додав, що, на його думку, це нібито розуміють усі.

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Окремо очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що цілі так званої "спеціальної військової операції", сформульовані Путіним, ніколи не змінювалися.

''Цілі не мінялися'': у Путіна зробили цинічну заяву про війну в Україні

Сергій Лавров. Джерело: Getty

Попередні заяви Кремля щодо війни та перемир’я

Раніше Лавров також заявляв, що Москва не погодиться на вимогу європейських країн щодо негайного припинення вогню в Україні без попереднього узгодження подальших кроків. За його словами, спочатку сторони нібито мають визначити параметри майбутньої системи безпеки, а вже потім переходити до врегулювання війни.

Лавров також стверджував, що вимога Брюсселя зупинити бойові дії нібито має на меті дати Україні час на відновлення військових ресурсів. Водночас він звинуватив європейські країни у спробах "виграти час" для української сторони, не навівши доказів на підтвердження цих тверджень.

Як писав OBOZ.UA, у Кремлі заявили про готовність російських військ розмінувати Костянтинівку на Донеччині для проведення так званої гуманітарної місії. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков стверджував, що для цього знадобиться п'ять днів, а цивільним нібито хочуть надати можливість виїхати до України або Росії.

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