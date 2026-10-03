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Система РЕБ, зенітний кулемет і вертоліт: охорону Путіна вкотре посилили

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 хв
icon 567
Система РЕБ, зенітний кулемет і вертоліт: охорону Путіна вкотре посилили
Путін також почав частіше проводити час у підземних бункерах

Охорону російського диктатора Володимира Путіна вкотре посилили під час його поїздки до Челябінської області. Кортеж глави Кремля супроводжував військовий гелікоптер, а рух трасами регіону тимчасово обмежили через військові навчання та візит Путіна.

Раніше під час його закордонних і внутрішніх поїздок у кортежі помічали автомобілі із системами РЕБ та зенітним кулеметом. Про це повідомляють російські медіа. 

Кортеж Путіна супроводжував військовий гелікоптер

Під час поїздки Путіна до Челябінської області на військові навчання його кортеж супроводжував військовий гелікоптер. Це випливає з відео, опублікованого водієм, який опинився у пробці.

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На кадрах видно, як людей не пускають на трасу, якою проїжджає великий кортеж автомобілів, а над ним летить військовий вертоліт.

Раніше стало відомо, що в усій Челябінській області на три доби обмежили рух федеральними трасами. За даними Росавтодору, обмеження для всіх автомобілів діяло з 00:00 2 жовтня до 00:00 5 жовтня. Заходи пов'язали з військовими навчаннями та візитом Путіна.

У кортежі помічали РЕБ і зенітний кулемет

У травні під час офіційного візиту Путіна до Казахстану його кортеж в Астані супроводжували броньований автомобіль із місцем для кулеметника на даху та машина із системою радіоелектронної боротьби.

Загалом лімузин Путіна оточували близько двох десятків автомобілів і 14 мотоциклів. Біля Палацу незалежності також розставляли військових з автоматами.

На початку вересня під час поїздки Путіна до Владивостока в його кортежі помітили пікап із зенітним кулеметом.

Служба державної охорони Казахстану повідомляла, що під час візиту Путіна до Астани діяли тимчасові обмеження руху. У межах особливого режиму використовувалися "ресурси спеціальних державних, правоохоронних органів та збройних сил, у тому числі військової авіації та техніки".

Охорону Путіна посилили на тлі побоювань щодо безпеки

На початку травня джерела Financial Times повідомили, що Федеральна служба охорони Росії в останні місяці різко посилила заходи безпеки навколо Путіна.

За даними співрозмовників видання, російський диктатор почав частіше проводити час у підземних бункерах через побоювання за своє життя, пов'язані з можливою спробою замаху або державного перевороту.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує у 2027 році витратити на військові потреби 17,1 трлн рублів, або близько $205 млрд. Це більш ніж на 40% перевищує обсяг видатків, закладений на 2026 рік, і майже на 380% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Такі бюджетні плани свідчать, що Кремль розраховує на тривале продовження війни в Україні. 

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