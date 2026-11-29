Кримський політв'язень Джеббар Бекіров помер у колонії в російському Мурманську. Чоловікові було лише 56 років, росіяни засудили його до 17 років колонії за злочин, який той не скоював.

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Про це 28 листопада повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Політик закликав розслідувати смерть бранця Кремля.

"У квітні цього року йому виповнилося лише 56 років. Він міг жити, бути поруч зі своїми рідними. Але росія забрала у нього свободу, а тепер його життя обірвалося за тюремними ґратами, далеко від рідного Криму", – написав він.

Джеббара Бекірова заарештували після обшуків у Криму 17 серпня 2021 року. А у травні 2023 року політвʼязня засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за злочин, який він не скоював.

"За вироком російської репресивної системи він мав провести за ґратами значну частину свого життя. Це ще один страшний сигнал про те, що російські тюрми та колонії стають місцями, де українські політичні в'язні не просто позбавлені свободи, а й наражаються на загрозу власному життю", – написав Барієв.

Він наголосив, що смерть Джеббара Бекірова має бути розслідувана належним чином. Росія повинна нести відповідальність за життя і здоровʼя людей, яких вона незаконно позбавляє свободи. Міжнародна спільнота не має права відвертатися від того, що відбувається в російських тюрмах.

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Як пише Барієв, Росія систематично переслідує кримських татар в окупованому Криму. Загарбники приходять до їхніх будинків, перетворюючи обшуки на інструмент залякування, а кримінальні справи – на механізм придушення будь-якого спротиву окупації.

Арешти після обшуків, сфабриковані звинувачення, багаторічні вироки, етапування за тисячі кілометрів, ізоляція від родин є складовими репресивної політики Кремля, спрямованої на залякування кримських татар та придушення їхнього спротиву.

Джеббар Бекіров став уже четвертим політичним в'язнем, який помер у російських місцях несвободи. Раніше в ув'язненні загинули Костянтин Ширінг, Джеміль Гафаров та Рустем Віраті.

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"Чотири людські життя. Чотири родини, які не дочекалися повернення своїх близьких. Чотири трагедії, за якими стоїть російська система політичних переслідувань, незаконних вироків та утримання людей у місцях несвободи", – написав кримськотатарський політик.

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