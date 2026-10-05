СБС повідомляє, що за добу зареєстровано 301 підтверджений об’єктивним контролем "двохсотий". Серед поранених ще частина гарантовано не доживе до санітарного етапу – важкі поранення від прямого влучання дронів, турнікетний синдром, сепсис, тривала евакуація, помножена на неможливість застосування санавіації через БПЛА та реактивні літаки.

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Однак, якщо оцінити масштаб:

Вся Британська імперія з авіаносцями, десантом, втратами кораблів і висадкою втратила за три місяці боїв за Фолкленди менше, ніж виходить за одну добу від FPV-дронів і скидів.

Уся міжнародна коаліція з 35 держав (включно зі США) за всю повномасштабну війну проти 600-тисячної армії Саддама Хусейна втратила рівно добову норму.

У найкривавіший період штурмів Фаллуджі та постійних підривів на фугасах уся американська армія в Іраку втрачала за рік стільки, скільки зараз втрачається за 2–3 дні.

Річна норма втрат усього об’єднаного угруповання військ РФ у Другій чеченській війні (з усіма танками, авіацією та килимовими бомбардуваннями) зараз вичерпується за ті самі 2–3 дні.

США втратили за 20 років в Афганістані близько 2 450 солдатів. Це приблизно 8 днів роботи армії РФ в Україні.

США у В’єтнамі втрачали близько 7 тисяч на рік, і це спричинило колосальний антивоєнний розкол у суспільстві: масові протести, марші на Пентагон, хіпі та спалювання повісток – Мохаммед Алі волів позбутися титулу й сісти до в’язниці, аби тільки не їхати в цю м’ясорубку.

У росіян ця жахлива, конвеєрна бійня спричинила засудження роману Глуховського, створення списків заборонених книг і щасливого Рулона Обоєва, який веде вдову в шубі на голе тіло до пивниці. Загадкова російська душа™ у всій красі.