Зрадниця та колаборантка Євгенія Більченко, колишня професорка університету імені Драгоманова, поскаржилася на затримання в Санкт-Петербурзі (Росія). За її словами, вона перебувала у 78-му відділку поліції на Маяковського.

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Про це Більченко написала у своєму Telegram-каналі. У своїх дописах вона також висловила жаль через минуле.

Спочатку колаборантка закликала привернути увагу ЗМІ до її ситуації та поширити інформацію в соцмережах. Вона наголошувала, що не розуміє, за що її затримали, і побоювалася, що їй доведеться провести усю ніч у відділку.

Також Більченко поскаржилася на поведінку поліцейських, назвавши її помірно хамською, та на сильний холод у приміщенні.

"78-й відділок поліції на Маяковського. Повідомте всі ЗМІ. Мене затримали, і незрозуміло, за що. Знайшли привід. Незрозуміло, за що мене тут протримають усю ніч. Поводяться помірно по-хамськи. Страшенно холодно. Показово, що моїх колег відпускають. Я готова чекати, що вони підуть, а я залишуся, але мені незрозуміло, за що.

Телефон поки що при мені. Масовий репост ваших дописів допоможе розв'язати проблему", – повідомила жінка.

У наступному дописі колаборантка зізналася, що шкодує буквально про все. Серед іншого, вона згадала, що любила патріотів, була коханкою учасника так званої "СВО" та волонтеркою "спецоперації".

"Я шкодую буквально про все. Зараз мене затримано, і я не знаю, чим усе закінчиться. Так само, як і не знаю, яким буде вирок", – написала Більченко.

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Наприкінці вона додала: "Це не те. Не мама. Не Батьківщина".

Уже в наступному дописі з'явилося коротке повідомлення: "Я вийшла".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що після звільнення з університету у 2021 році Більченко виїхала до Росії. Від початку повномасштабного вторгнення вона підтримувала окупаційну армію РФ, використовувала Z-символіку, організовувала заходи та збирала кошти для російських військових.

Однак згодом сама зіткнулася з цькуванням з боку російських радикальних патріотів та інших прихильників війни проти України. За словами українського блогера Дениса Казанського, які він озвучив на своєму YouTube-каналі, Більченко скаржилася на образи й насмішки з боку російських пропагандистів та колишніх українців, які перейшли на бік РФ. Зрештою вона заявила, що розчарувалася в країні, до якої переїхала, адже там її "використали як презерватив і викинули".

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