Якщо путін помре в січні. Сценарій саме на таку тему підготував один із найвпливовіших американських аналітичних центрів – RAND Corporation, річний бюджет якого перевищує $460 млн. Організація виконує дослідження на замовлення уряду США та Пентагону. Що очікує Європу (зокрема Україну) та НАТО в такому разі? Хто очолить росію? Як зміниться перебіг історії?

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Тут варто одразу зауважити: аналітики RAND Corporation – не письменники-фантасти, у них зовсім інша професія. Щоб змоделювати відповіді на поставлені запитання, вони прораховують імовірності та застосовують спеціальні методологічні підходи. Власне, сценарне планування – одна з давно апробованих аналітичних методик поряд із теорією ігор та іншими інструментами стратегічного аналізу.

Замість того щоб прогнозувати єдиний варіант майбутнього, дослідники моделюють кілька можливих сценаріїв, оцінюють їхні наслідки та шукають рішення, які залишатимуться ефективними за різних обставин. Навіть тоді, коли реальність пише власний "сценарій" (а так воно зазвичай і буває).

Так от, якщо через три місяці путін помре з природних причин, то, з максимальною ймовірністю, владу на болотах перехопить високопоставлений представник спецслужб, умовний "генерал фсб". У квітні 2027 року, вже за нового президента росії, відбувається замороження війни проти України. Проте протистояння не припиняється. До січня 2028 року новий господар кремля зосереджується переважно на "внутрішніх проблемах": проводить кадрові перестановки у владних кабінетах, зміцнюючи власні позиції.

А потім – чергова агресія проти європейських країн, яка розпочинається з гібридної кампанії. Ймовірний напрямок удару – Естонія. Згідно зі сценарієм RAND, "естонська спецоперація" стартує у травні 2030 року. Агресор організовує протести в Нарві. Вони переростають у заворушення, естонська влада намагається відновити порядок. Новий господар росії під гаслом "наших б’ють" вводить війська до Нарви.

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Тепер про роль НАТО в оцінках американських аналітиків. Усупереч розрахункам кремля, Альянс реагує на агресію, все ж таки задіює статтю 5 Північноатлантичного договору та відправляє війська на захист Естонії. Уже в червні починаються повномасштабні бойові дії за участю російських сил і військ НАТО.

Окупувавши Нарву, новий російський диктатор оголошує операцію завершеною та пропонує Альянсу перемир’я. До січня 2031 року війна фактично "ставиться на паузу", а весь цей час тривають так звані "мирні переговори". Загальний висновок американських аналітиків: майбутнє європейської безпеки опиняється під питанням, навіть якщо "путін помре в січні".

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Це правильний висновок. Власне, українці як нація давно усвідомили: росія – наш споконвічний ворог. З усіма формами "болотної" агресії (від гібридних до відкритих військових) Київська земля має справу ще з часів Юрія Долгорукого. Східна загроза зникне лише тоді, коли остання колоніальна недоімперія світу припинить своє існування. Для нас це давно не секрет, але для деяких західних еліт така постановка питання досі залишається справжнім відкриттям.

Є ще один висновок, який не випливає безпосередньо з американського дослідження, але який варто зробити західним спостерігачам. Ключ до збереження демократичної цивілізації – у рішучому об’єднанні військових та економічних зусиль, у спільному протистоянні агресору. Разом ми маємо створити нову архітектуру безпеки й забезпечити мир майбутнім поколінням. Разом – зможемо все. Слава Україні!

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