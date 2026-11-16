Російські олігархи задумались про майбутнє без Путіна: у ВВС розкрили, про які сценарії йдеться

Російські мільярдери вже замислюються над тим, якою буде країна після відходу диктатора Володимира Путіна від влади. Серед можливих сценаріїв – повернення до олігархічної системи 1990-х років, продовження авторитарного правління або навіть демократизація, хоча останню аналітики вважають найменш імовірною.

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Про це йдеться в матеріалі BBC. Автор статті розповідає про настрої російських олігархів та їхнє ставлення до диктатора.

За десятиліття правління Путіна представники великого бізнесу переконалися, що відкрито висловлювати незгоду з главою Кремля небезпечно. Це засвідчила, зокрема, зустріч 24 лютого 2022 року – у день початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Путін зібрав у Кремлі найбагатших російських бізнесменів і закликав їх підтримати економіку та виробництво. Однак під час зустрічі ніхто з присутніх не промовив ані слова.

За словами співрозмовників BBC, попри демонстративну лояльність до Кремля, серед представників великого бізнесу зростає невдоволення. Хоча сукупні статки російських мільярдерів сягнули рекордних майже $700 млрд, їхній вплив на внутрішню політику залишається незначним. Водночас через західні санкції багато хто з них втратив можливість вести звичний спосіб життя за кордоном.

Російська журналістка й аналітикиня Олександра Прокопенко, яка перебуває у вигнанні, зазначає, що частина заможних підприємців хотіла б, аби політика знову стала частиною суспільного життя. Вони прагнуть менших репресій, більшої свободи слова та здоровішої конкуренції між політичними силами. Однак атмосфера страху в Росії не дозволяє їм відкрито виступати за такі зміни.

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Аналітики виокремлюють три можливі сценарії розвитку Росії після відходу Путіна від влади:

Демократизація. Влада формуватиметься за участю суспільства, а не зосереджуватиметься в руках олігархічних кланів чи одного авторитарного лідера. Втім, цей сценарій вважають найменш імовірним, оскільки за роки правління Путіна ключові демократичні інституції були послаблені або знищені.

Влада формуватиметься за участю суспільства, а не зосереджуватиметься в руках олігархічних кланів чи одного авторитарного лідера. Втім, цей сценарій вважають найменш імовірним, оскільки за роки правління Путіна ключові демократичні інституції були послаблені або знищені. Продовження авторитарного правління. Путіна змінить інший керівник, який збереже репресивну політику. Однак на початковому етапі його влада, ймовірно, буде слабшою, а можливостей для її зміцнення – менше, ніж у нинішнього глави Кремля.

Путіна змінить інший керівник, який збереже репресивну політику. Однак на початковому етапі його влада, ймовірно, буде слабшою, а можливостей для її зміцнення – менше, ніж у нинішнього глави Кремля. Повернення до олігархічної моделі. Реальний вплив на управління країною зосередиться в руках кількох потужних елітних кланів, пов'язаних із великим бізнесом. Саме такий варіант найбільше імпонує частині російських магнатів, які прагнуть знову отримати можливість впливати на політичні рішення.

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Колишній радник Кремля та опозиційний політик Дмитро Некрасов зазначає, що деякі підприємці вже намагаються налагодити контакти з впливовими представниками силових структур і міністрами. Водночас на серйозніші кроки вони поки що не наважуються, оскільки це надто небезпечно.

Ще одним свідченням зміни настроїв стало інтерв'ю російського мільярдера Андрія Мельниченка виданню The Economist. Він не закликав Путіна піти з посади, однак висловився за відмову від одноосібного правління в Росії. Також бізнесмен наголосив на потребі активніше взаємодіяти з рештою світу.

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Журналіст Аркадій Островський, який спілкувався з Мельниченком, припускає, що той озвучив не лише власну позицію, а й настрої інших представників великого бізнесу. Водночас жоден інший російський магнат публічно не підтримав його заяв.

Попри розмови про майбутнє країни, олігархи навряд чи наважаться виступити проти Путіна, доки він залишається при владі. Фінансист Білл Браудер та американський інвестор Майк Калві вважають, що бізнесмени усвідомлюють ризики такого кроку: вони можуть опинитися за ґратами, а їхні активи – бути конфіскованими.

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Тож залишається відкритим питання, чи зможуть російські магнати після відходу Путіна повернути собі колишній політичний вплив і чи дозволять їм це зробити представники нинішньої влади.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у 2027 році Росія планує скоротити фінансування соціальної політики, освіти та охорони здоров'я, водночас збільшивши витрати на оборону. Згідно з бюджетними документами, Москва має намір спрямувати на військові потреби 17,1 трлн рублів ($202,58 млрд). Це приблизно на 27% більше за початково заплановані 13,5 трлн рублів і найбільша сума від початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.