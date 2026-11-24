"Медуза" та "Медиазона" опублікували нову оцінку російських втрат. Основою стала база Росстату, яку на початку листопада викрали "Кіберпартизани Білорусі" та Silent Crow.

Відео дня

У ній майже всі акти про смерть, зареєстровані в системі ЄДР РАЦС з 2021 року до серпня 2026-го, тобто понад 11,6 млн записів.

Журналісти перевірили базу за реєстром спадкових справ, судовими рішеннями та поіменним списком загиблих і знайшли там 95,1% людей зі списку. Тож це не чутки ґ, а внутрішня бухгалтерія самої Росії.

Цифри такі. Офіційно зареєстрована смерть щонайменше 490 тисяч російських військових станом на кінець вересня 2026 року. Якщо врахувати зниклих безвісти, чию смерть держава ще не оформила, виходить близько 530 тисяч на кінець 2025 року.

До осені 2026-го це число, за оцінкою видань, зросло до 720 тисяч або навіть більше. Для порівняння, у травні ті самі журналісти обережно рахували 352 тисячі на кінець 2025 року. Нова база збільшила цю оцінку майже наполовину.

Найбільш промовисті деталі навіть не в загальній цифрі. У 2025 році в Росії реєстрували в середньому 584 військові смерті на день. Медіанний вік загиблих зріс з 33 до 40 років, тобто молодих Кремль уже значною мірою спалив і тепер вигрібає чоловіків середнього віку.

Попри це, війна забрала понад 7 тисяч хлопців віком 18–19 років, і приблизно половина з них загинула саме у 2025-му. За даними "Важливих історій", 92% російських військових гинуть від вибухів та уламків, а від вогнепальних поранень менше 2%.

РЕКЛАМА

Це і є портрет сучасної війни, де вирішують дрони, артилерія та міни, а не атаки з автоматом напереваги. Серед загиблих на російському боці знайшли щонайменше 6 тисяч іноземців.

Тепер поставте ці цифри поруч із тим, що Путін розповідає на камеру. Він торгується за "залишки" Донеччини, обіцяє переможні наступи та пояснює світові, що Україна от-от упаде. Насправді за кожен рік цієї війни Росія віддає населення середнього міста.

Ціна вимірюється не в територіях, а в цілих поколіннях, яких у демографічно виснаженій країні вже не буде.

Головні історії дня

Окремо варто сказати про тих, хто досі вірить у "гуманну" ціну миру за будь-яку ціну. Режим, який спокійно поклав 720 тисяч власних громадян і приховує це навіть від власних матерів, не зупиниться через підпис на декларації. Він зупиняється тоді, коли ціна стає непідйомною.

Такими темпами це буде скоро.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...