У Росії група сенаторів внесла до Державної думи пакет законопроєктів, які обмежують поширення відомостей про наслідки українських атак на території країни. За перше порушення пропонують штрафувати громадян на 30-50 тисяч рублів, а за повторне – карати позбавленням волі на строк до трьох років або до п'яти років за наявності обтяжувальних наслідків.

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Про це йдеться в документах, які опубліковані в базі законопроєктів Держдуми РФ. Відповідні пропозиції підготувала група сенаторів, серед яких є голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.

Загалом до парламентської бази внесли три законопроєкти, які передбачають зміни до федерального законодавства, Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу РФ.

Перший документ пропонує внести поправки до законів "Про засоби масової інформації" та "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації". Зокрема, у законодавстві про ЗМІ хочуть закріпити положення, за яким висвітлення наслідків атак противника під час війни проти України дозволятиметься лише у випадках, визначених російським законодавством.

Водночас закон про інформацію планують доповнити нормами, які заборонятимуть поширювати відомості про наслідки українських ударів, зокрема тих, які російська влада кваліфікує як терористичні акти. Виняток становитиме інформація з офіційних джерел.

Другий законопроєкт передбачає запровадження нової статті 20.3.5 до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Вона встановлюватиме штрафи для громадян РФ у розмірі від 30 до 50 тисяч рублів. Для іноземців, які порушать заборону, передбачені штраф і можливе видворення за межі країни.

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Третій документ стосується Кримінального кодексу. Автори пропонують додати статтю 280.5, яка передбачатиме відповідальність за повторне поширення заборонених відомостей після адміністративного покарання. У такому разі порушнику загрожуватиме до трьох років позбавлення волі. Якщо ж поширення інформації спричинило певні наслідки, максимальний термін ув'язнення становитиме п'ять років.

Як випливає з формулювань законопроєктів, обмеження стосуватимуться не лише фото та відео місць влучань українських засобів ураження. Під їхню дію також можуть потрапити повідомлення про наслідки замахів на суддів, слідчих, співробітників силових структур і російських чиновників.

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У пояснювальній записці автори ініціативи аргументують необхідність обмежень тим, що інформація із соціальних мереж нібито допомагає українській стороні коригувати бойові дії.

Зокрема, сенатори стверджують, що відеозапис запуску балістичної ракети може допомогти визначити траєкторію її польоту та місце розташування пускової установки. Також, на їхню думку, фотографії й відео місць влучань на території Росії можуть використовуватися для уточнення координат майбутніх ударів.

Серед авторів пакета законопроєктів – Андрій Клішас, який неодноразово виступав із законодавчими ініціативами щодо посилення контролю над інформаційним простором у Росії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Кремлі закликали депутатів від партії "Єдина Росія" готуватися до можливої "перемоги" у війні та повернення російських військових із фронту. Про це йшлося під час закритого семінару для фракції у Держдумі, який відбувся за участю заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка