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Блог

Ігаль Левін
Ігаль Левін

OBOZ. Новини Росії / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Росія почала економити на мертвих, або Війна стає надто дорогою

Втрати РФ в Україні
Втрати РФ в Україні. Джерело: РИА Новости

Дослідник OSINT Кріс О'Вікі зазначає, що низка російських регіональних урядів значно скоротила виплати "гробових" родичам військових, які загинули в Україні.

Зокрема, у Башкортостані виплати зменшилися з 2 000 000 до 100 000 (на 95%), в Ульяновській області – з 1 000 000 до 50 000 (на 95 %), у Кемеровській області – з 3 000 000 до 1 000 000 (на 66,7%).

В Омській та Кіровській областях виплати зменшилися однаково – з 1 000 000 до 500 000 (на 50%), у Саратовській – з 1 000 000 до 100 000 (на 90 %).

В Оренбурзькій області виплати "похоронних", які раніше сягали 1 000 000, припинилися повністю.

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Компенсації родичам, як зазначає О'Вікі, раніше були хорошим стимулом для вербування до лав ЗС РФ, оскільки новобранці могли розраховувати на покриття своїх боргів або іпотеки у разі смерті.

Проте дефіцит регіональних бюджетів не дозволяє витрачати на вербування ті самі суми, що й раніше.

У підсумку регіональні уряди вирішили пожертвувати саме виплатами "похоронних", а не бонусами за підписання контракту зі ЗС РФ, вважаючи, що друга виплата є більш привабливою для новобранців.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Ігаля Левіна
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