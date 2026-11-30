Росія вже нібито хоче миру, а російський диктатор Путін готовий до контактів із європейськими країнами щодо врегулювання війни проти України. Водночас у Кремлі заявили, що Москва не розуміє, на яких умовах європейці хочуть долучитися до переговорного процесу.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ. Він також поскаржився на позицію європейських країн щодо можливого розміщення їхніх військових контингентів в Україні.

Позиція Кремля

За словами Пєскова, Путін нібито відкритий до переговорів і контактів із європейцями. Однак Москва хоче спочатку зрозуміти позицію європейських держав щодо врегулювання, перш ніж розширювати тристоронній формат переговорів.

Представник Кремля стверджує, що європейці не хочуть спілкуватися з Росією у двосторонньому форматі та наполягають на участі в тристоронніх переговорах.

Водночас Пєсков заявив, що російська сторона бачить у позиції європейських країн суперечність. Зокрема, він розкритикував їхні плани щодо можливого введення військового контингенту в Україну.

Претензії до Європи

Пєсков заявив, що європейські країни нібито не сприятимуть усуненню причин війни, а навпаки – забезпечуватимуть їхнє збереження.

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"Європейці кажуть: щойно наближатиметься врегулювання в Україні, ми введемо туди наші європейські контингенти. Це якраз те, через що почалася спеціальна військова операція", – сказав представник Кремля.

Він також стверджує, що участь європейців у переговорному процесі може призвести до зміни його формату з тристороннього на чотиристоронній. При цьому, за версією Пєскова, європейські країни нібито продовжуватимуть політику, яка сприятиме затягуванню війни.

Головні історії дня

Окремо прессекретар Путіна повідомив, що Москва продовжує контакти зі США щодо врегулювання війни в Україні. Водночас подальші рішення щодо переговорного процесу, за його словами, ухвалюватиме особисто російський диктатор.

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