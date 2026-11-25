720 тис. загиблих росіян.

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Нещодавно соцмережі колихнув злам баз Росстату, які опублікували дані, які підрахували 720 тис. загиблих росіян в цій війні, але коли цю цифру використовують в постах, забувають вказати, що це так називаєма "консервативна оцінка". Тобто автори одразу визнали, що ці дані неповні.

І ми торкнемось того, чого там не вистачає.

1) Мобілізовані з окупованих територій України. Із вибірки повністю виключили жителів окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей (наприклад, бійців так званих "Л/ДНР"), які загинули там же. Крім того, у витоку бракує записів із самих тимчасово окупованих Донецька та Луганська, а також із Ростова.

На всяк випадок нагадаю що Л/ДНР там називають зараз ЖНР (жіноча народна республіка). На початок війни Росія мала два армійських корпуси побудовані з жителів Л/ДНР.

2) Іноземні найманці без оформлених у РФ документів. До реєстрів потрапили лише близько 6–7 тисяч іноземців, чиї смерті офіційно провели через російські РАЦСи. Ті, чиї тіла не вивозили до Росії або чиї документи не реєстрували в РФ (зокрема північнокорейські військові чи завербовані громадяни інших країн без російського обліку), залишилися поза статистикою.

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3) Військові, що не підпадали під вікові та гендерні фільтри. Дослідники відбирали лише чоловіків віком від 18 до 64 років, тому загиблі жінки-військовослужбовці та чоловіки віком 65+ до розрахунку не потрапили.

4) Померлі на території Росії. До підрахунку не включали військових, які померли в тилу на території РФ (наприклад, у госпіталях чи військових частинах) від хвороб або нещасних випадків, якщо в документах не було прямої прив'язки до бойових дій. Загиблі в Курській області теж доречі не попали в цей список.

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Але це ще не все. Бо сама система побудована Росстом так, що якщо навіть російський військовий загинув і рік тому і більше – не факт, що він є в цьому списку чи взагалі в нього потрапить колись.

Чому так.

Зниклі безвісти та довгі суди. Коли військовий гине в "сірій зоні" або його тіло не вдається евакуювати, медичне свідоцтво про смерть не видають. Щоб зафіксувати загибель, командир частини або родичі мають подати позов до суду про визнання людини померлою. За російським законодавством, навіть за спрощеною воєнною процедурою на це йде від пів року до понад року (спочатку визнають зниклим безвісти, а згодом – померлим). Але сама система російської армії не зацікавлена в зборі тіл, бо таким чином можна оформити загиблих як сзчешників і нічого не виплачувати. Результат ми всі бачили: купи російських тіл по посадках, які ніхто не збирає. Так от, якусь частину цих загиблих, тіла які ви бачили гниючими по посадках, у цьому списку немає. За підрахунками видання "Медиазона", лише до грудня 2025 року до російських судів надійшло щонайменше 88 тисяч позовів про визнання військових загиблими чи зниклими безвісти. Після 2025 року кількість цих справ засекретили взагалі. Хоча більшість втрат РФ понесла саме за 2025-2026 роки.

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Перевантаженість моргів та експертиз. Навіть якщо тіло вивезли, перед видачею довідки потрібне впізнання. Через сильні пошкодження (понад 90% загиблих у цій війні помирають від вибухів та осколків) доводиться чекати на результати ДНК-експертиз, черги на які розтягуються на місяці. Іноді- на роки.

Ну і є загальна військова бюрократія. Документи про смерть часто видають не звичайні лікарні, а військові відомства та польові шпиталі. Передача довідок з фронту до тилових РАЦСів за місцем прописки загиблого відбувається із затримками від кількох тижнів до пів року. Це не так сильно впливає на статистику, але теж добавляє.

Саме тому в статті пишуть, що 720 тисяч – це консервативна оцінка.

Яка реальна? Ніхто не знає. Може на 100 тис. більше. Може і на 300 тис. Може і більше. Але РФ точно не хоче, щоб ці цифри хтось знав.

У Першій світовій Російська імперія втратила 1.3-1.8 млн. І сучасна Росія може повторити цей рекорд.

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