Російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність готувати російський флот до завдання ударів у будь-якому районі Світового океану. Для цього, зазначив він, слід удосконалити озброєння підводних човнів, які перебувають на озброєнні ЗС РФ, серед пріоритетних завдань диктатор назвав протидію морським угрупованням противника та ураження його стратегічних об’єктів.

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Про це Путін заявив під час наради з розвитку підводних сил ВМФ Росії, яка відбулася вже після нещодавніх ударів по російських військових кораблях у Фінській затоці та біля берегів Лівії. Подробиці повідомляє незалежне російське видання "Агентство", зазначаючи, що Москва розглядає можливість розширення протистояння далеко за межі України.

Путін розпорядився готувати флот до виконання завдань "у будь-якому районі Світового океану"

На нараді з розвитку підводних сил ВМФ РФ у п’ятницю російський диктатор заявив про необхідність удосконалювати озброєння підводних човнів, щоб російський флот міг виконувати бойові завдання в будь-якому районі Світового океану.

Одним із завдань ВМФ Путін назвав протидію морським угрупованням противника та ураження його стратегічних об’єктів. І постановка завдань у такому вигляді, вважає "Агентство", "виходить далеко за межі війни з Україною".

"У сучасних умовах Військово-Морський Флот відіграє вкрай важливу роль у забезпеченні суверенітету й безпеки Росії, захисті наших національних інтересів, і всі його складові – надводні й підводні кораблі та з’єднання, а також берегові частини й інфраструктура мають бути готові до відбиття загроз із морських та океанських напрямків, мати серйозну ударну міць, щоб ефективно протидіяти морським угрупованням противника й уражати його стратегічні об’єкти", – заявив глава Кремля.

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Також він уточнив, що "стратегія й тактика бойових дій на морі, зокрема й підводних сил, змінюється".

"Тому поряд із будівництвом нових підводних човнів різних типів важливо вдосконалювати їхнє озброєння і насамперед планомірно покращувати тактико-технічні характеристики високоточної зброї великої дальності та протикорабельних ракет. Це дасть змогу нарощувати ударні можливості корабельних угруповань для розв’язання бойових завдань у будь-якому районі Світового океану".

Путін також вважає за необхідне "результативно залучати до кооперації високотехнологічні компанії середнього та малого бізнесу".

Головні історії дня

Нарада відбулася в Северодвінську після церемонії підняття військово-морського прапора на атомному підводному човні "Пермь", який посилить Тихоокеанський флот.

Кремль готується до розширення війни?

Заяви Путіна пролунали на тлі розширення географії атак на російські судна, наголосило "Агентство".

21 листопада у Фінській затоці було атаковано суховантаж Sparta II, а 22 листопада біля берегів Лівії – два російські судна, зокрема корвет "Меркурий".

"Останніми місяцями Путін неодноразово допускав розширення географії протистояння через загрози російським суднам. У серпні на зустрічі з командуванням Тихоокеанського флоту він пригрозив дзеркально відповідати на захоплення європейськими країнами російських суден, причому не обов’язково в тих самих акваторіях. У жовтні на Валдайському форумі Путін допустив відповідні дії Росії не лише на Балтиці, а й в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах. Однак останні заяви президента виглядають як підготовка до серйозніших конфліктів", – пише "Агентство".

Як повідомляв OBOZ.UA, Путін пропонував Кушнеру бізнес-угоди в обмін на послаблення санкцій.

Зокрема, йшлося про спільне американо-російське підприємство з видобутку нафти на Сахаліні та постачання дизельного пального до США напередодні проміжних виборів