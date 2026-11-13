Всі марення московських довбнів про "нову архітектуру безпеки з Європою"; про "кордони 1997 року"; погрози відкривача 47-ї хромосоми у московитів Мединського, що там, де ступав русский солдат, все це русская земля – ну тобто і половина Берліна, Варшава, Будапешт і країни Балтії; і про якусь там "нову Ялту", яку 50% світового ВВП чомусь мають підписати з цим огризком Совка – це все шум лістви.

Відео дня

Подібні заяви російські дипломати роблять для того, щоб їх обговорювали.

А в реалі Росія приховує головну державну таємницю – Путін старий імпотент.

Скільки б Російська пропаганда не витужувала з себе цей бодрячок, на ділі ЗСУ на фронті знекровили російську армію. Нога руского солдата – он, піди подивися – валяється в посадці.

ЗСУ стратегічну наступальну операцію армії рф зірвали.

Україна окупувати Донбасс ворогу не дозволила.

Все.

Це головне.

Тепер рєалії на зємлє кажуть, що треба:

-або визнавати пат (який вигідний нам, бо переходом в оборону Росія офіційно визнає нездатність нас перемогти),

-або оголошувати мобілізацію на РФ.

І те, і те путін робити боїться.

Але як би люди не мріяли про мир, Путін зараз просто не може зупинити війну на мінорній ноті. Щойно Путін забетонує на переговорах історичний факт, що він нічого не досяг, і наступить якась реальна зупинка бойових дій, Валодька Путін тут же стає Єльциним. Старим пердуном і алкашем, який програв Першу Чеченську.

"Старіку Єльцину" на момент підписання Хасав'юртівських угод було 65 років. А "молодому путіну" зараз вже 74. Тобто Путін уже на 10 років старший за Єльцина, коли того оголосили старікашкой, а молодой і дєрзкій глава ФСБ тоді почав віджимати собі його владу.

РЕКЛАМА

А від економічного краху уже в цьому році рашку врятував лише Нетаньяху з Трампом, які в березні спровокували війну проти Ірану, і цим підняли ціни на нафту. А так вже рік тому орки йшли на секвестр бюджету, бо ціна підсанкційної російської жижі бовталася на межі неокупності в 30-35 доларів.

Тому і тут ясно прихований страх Кремля. Зараз вони просто бояться, що з перемогою демократів ця проблема різко розвернеться назад. Щойно Конгрес примусить Трампа піти на мир з Іраном, Ормузьку протоку розблокують, нафта хлине на ринок (можливо навіть з іранскької санкції знімуть), і російська осліна моча стане нікому непотрібною. В такому сценарії відлік рашки піде на рік-два.

Головні історії дня

Тому ми можемо навіть не забивати собі голову аналізом борзих патякань цих імпотентів. І так ясно головний, ключовий, стержньовий і державоутворюючий мотив їхньої системи.

Все це, щоб приховати, що Путін політичний банкрот і узурпатор.

Він профукав жирних чверть століття нафтодоларів. А як лідер воєнного часу не здобув перемоги.

Саме собою назріває питання, що Акела дав в штангу.

Були світовим лідером. А при ньому стали регіональним ...аутсайдером.

Гегемон став гегечмонєй.

В таких ситуаціях цей Гегечмоня теж передбачуваний: в попередні рази він завжди піднімав ставки. Коли в 2002 році підписав договір про україно-російський кордон і виглядав слабаком, то в 2003 тут же почав Тузлу. Коли програв В 2004 помаранчевий Майдан, почав закручувати гайки в рашці боячись "цвєтних революций", а в 2008 напав на Грузію, щоб збити її прозахідний рух. Програвши в 2014 Майдан, відповів окупацією Криму. А в 2015, попавши в пастку мінських угод, поліз демонструвати мосч в Сирію.

РЕКЛАМА

Тому соловьйов і пропаганда зараз аж надриваються, так накручують своє населення проти "агресивної" і одночасно "нікчемної" Європи. Бо ескалація війни – на цей раз з європейцями – дозволить старим булкам трохи розслабитися. Кремлівська хунта отримає нормальне виправдання для загальної мобілізації, уже спокійно зможе забривати жителів міст-мільйонників на війну з нємцамі і ще 5-10 років спокійно сидіти при владі.

Маргариті Сімоньян, – вона розповідала, – реально ще років 10 тому якийсь порядний росіянин постукав в вікно машини, попросив опустити скло і плюнув в її тупу харю. Тобто вся ця зграя вже зараз ненависна для величезної частини російського народу. І цього разу під час поразки можуть вже влучити в цю харю чимось зовсім іншим.

РЕКЛАМА

Тому вони крутяться і стараються спровокувати нову війну, десь в районі коридора на Кенігсберг. Але і на це треба підготувати грунт, накрутити суспільну думку. А на це треба час. А його нема.

Тому російська делегація має єдине завдання: займатись бабушколохматінгом.

Пудрити мізки, корчити крутизну там, де її нема, використовувати сам факт, що трамп лізе з ними в переговори, як доказ, що вони перемогли і всі приповзли до них на колінах. А європейців вони-дє взагалі не пустили за стіл перемовин.

Збанкрутіла кремлівська хунта сподівається, що в Європі просто прийдуть до влади АфД і ЛеПен, і Європа припинить підтримку України, як це зробив Срамп. А що буде, якщо не припинить – відповіді на це питання у них нема.

Тим не менш цими танцями старий педобір вже виграв 2 роки, надуривши рижого полупокера, який послабив тиск західного коліна на миршаву шию рашки.

Але цей тиск скоро відновиться. І цю шию буде зламано.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...