У Катерини Тихонової, наймолодшої з офіційних дочок ватажка Кремля Володимира Путіна, є друга дитина. Це хлопчик, якого батьки назвали Адріаном. А ось прізвище у дитини, всупереч всім російським традиціям та "скрепам", від мами – Адріан Тихонов. Справа у тому, що батько хлопця – це Ігор Зеленський.

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За наявними даними, Адріан Ігорович Тихонов народився 15 серпня 2025 року в Москві. Хоча це сталося ще минулого року, відомо про другу дитину Тихонової стало лише зараз, через витік записів московського РАГСу.

Всупереч законам

Згідно з документами, батьком дитини є балетмейстер Ігор Зеленський, із яким Тихонова перебуває у стосунках щонайменше із 2017 року. У пари вже є донька Ельза, яка народилася у грудні 2017 року.

Первинний документ про народження Адріана видали в день пологів у центральній клінічній лікарні управління справами президента РФ.

А ось свідоцтво про народження, яке виписали в Чертановському відділі РАГСу, датоване лише 10 липня 2026 року – тобто, майже за рік після появи хлопчика на світ.

Згідно з російським законодавством, батьки мають зареєструвати народження дитини не пізніше ніж за місяць. Причини затримки невідомі.

В російських опозиційних виданнях обережно припускають, що порушення закону пов’язано з бажанням сім'ї Путіна приховати народження ще одного онука російського диктатора, або "через труднощі із різними прізвищами батьків".

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Інші онуки диктатора

Причому Ельза, старша сестра Адріана, має в документах не лише по батькові, а й прізвище свого батька Зеленського. Але – лише в документах. Принаймні, за кордон дівчинка літає під прізвищем матері.

Так чи так, тепер у Путіна вже четверо онуків. Двоє старших – Роман Фаассен та Андрій Нагорний – діти його старшої дочки Марії Воронцової. Про народження другого онука Путін публічно розповідав у червні 2017 року.

Путін украй рідко розповідає про свою сім’ю і приховує імена родичів. У нього також є двоє синів від Аліни Кабаєвої, яких зареєстрували під прізвищем Спиридонови.

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Спогади знайомих сім'ї російського диктатора розкрили подробиці про алкоголізм батька Путіна; також спливли факти про важку працю матері та регулярні шкільні бійки майбутнього військового злочинця.

Раніше стало відомо, що синів Путіна готують до спортивної діяльності. Вони займаються з професійними тренерами: з гімнастики, плавання та шахів. До того ж їм починають підбирати викладачів для загальноосвітніх предметів.

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