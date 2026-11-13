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"Ніхто не кликав на переговори": Медведєв публічно обізвав Каю Каллас

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
2,9 т.
"Ніхто не кликав на переговори": Медведєв публічно обізвав Каю Каллас
Дмитро Медведєв. Джерело: росЗМІ

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Європейський Союз ніхто не запрошував до участі в переговорах щодо завершення війни в Україні. Він також грубо висловився на адресу верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, назвавши її "дурною".

Медведєв прокоментував можливу участь європейських представників у мирному процесі. За його словами, Каллас не хочуть бачити на переговорах не тому, що вона "жорсткий переговорник", а через її особисті якості.

"Кая цитує Громико, пише, що має представляти Євросоюз і що "росіяни не хочуть її бачити" в цій ролі. Її взагалі ніхто не хоче, але не тому, що вона "жорстка переговорниця", а тому, що вона просто дурна. Та й взагалі, ЄС поки що нікого на переговори не запрошував", – заявив Медведєв у Max.

Європейське представництво

Раніше Кая Каллас заявила, що саме вона має представляти Європу на мирних переговорах щодо України. Вона наголосила, що держави-члени Євросоюзу фактично погодили її кандидатуру для представництва спільної позиції блоку у сфері зовнішньої політики та безпеки.

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"Усі держави-члени фактично погодилися, що саме я представляю Європу у сфері зовнішньої політики та політики безпеки", – заявила Каллас.

Вона також визнала, що російська сторона не хоче бачити її серед учасників переговорів. Однак, на її думку, Москва не повинна вирішувати, хто представлятиме Європу.

"Я знаю, що росіяни мене не хочуть, але чи маємо ми право голосу щодо того, хто представляє Росію? Ні, не маємо", – зазначила представниця ЄС.

Позиція Каллас

Каллас пояснила небажання Росії бачити сильних представників іншої сторони прагненням Москви домогтися виконання своїх максимальних вимог. За її словами, така тактика росіян залишається незмінною.

"Росіяни не хочуть бачити на протилежному боці нікого сильного, оскільки прагнуть домогтися виконання своїх максимальних вимог – як вони це робили завжди", – сказала вона.

Представниця Євросоюзу також описала послідовність дій російської сторони під час переговорного процесу.

"Спершу висуваються погрози й ультиматуми. Застосовується сила, а потім – просто очікування, адже на Заході завжди знайдуться люди, які запропонують те, чого раніше не було. І щоразу апетити зростають", – заявила Каллас.

Вона додала, що під час переговорів кожна сторона зацікавлена в тому, щоб її опонент був якомога слабшим.

"Якщо ви ведете з кимось переговори, то хочете, щоб інша сторона була якомога слабшою – так легше отримати бажане. Це цілком очевидно", – пояснила Каллас.

Водночас вона наголосила, що рішення про те, хто представлятиме Європу на переговорах, мають ухвалювати самі європейські держави, а не Росія.

"Але вирішувати, чи має бути інакше, – не їм. Якщо ми надамо їм таке право, то фактично дамо їм важелі впливу, яких вони мати не повинні", – підсумувала Каллас.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Каллас заявила про "російську пастку" на тлі заяв Москви про нову "архітектуру безпеки".

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