Стали відомі імена членів екіпажу російського військово-транспортного літака Ан-12, який розбився 17 листопада в Кемеровської області РФ. Унаслідок катастрофи загинули 17 російських військовослужбовців.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Досье Шпиона", який веде співробітник однієї зі спецслужб. Канал оприлюднив прізвища шести членів екіпажу літака.

Що відомо про загиблих росіян

За даними Telegram-каналу, внаслідок катастрофи загинули 17 військовослужбовців. У повідомленні названо прізвища лише шістьох членів екіпажу.

Екіпаж російського Ан-12:

командир повітряного судна – М. Г. Абуладзе;

помічник командира – Д. В. Назаренко;

штурман – І. А. Горшков;

старший радист – І. В. Короваєв;

старший бортовий технік – І. Н. Шевельєв;

технік – А. К. Синицин.

Канал не вказав військових звань загиблих членів екіпажу. Водночас за даними російських медіа, серед загиблих на борту перебували щонайменше двоє підполковників та двоє майорів армії РФ.

Станом на 18 листопада 2026 року повний офіційний список із прізвищами всіх загиблих у катастрофі російського військово-транспортного літака Ан-12 не опублікований. Міноборони РФ та місцева влада обмежилися загальними заявами про інцидент без розкриття персональних даних екіпажу та пасажирів, підтвердивши лише загальну кількість жертв.

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Скільки людей загинуло в катастрофі Ан-12

За офіційним повідомленням Міноборони РФ, на борту літака перебували 19 людей – шестеро членів екіпажу та 13 пасажирів-військовослужбовців. Усі вони загинули.

У російському військовому відомстві зазначили, що літак виконував плановий політ і впав у безлюдному районі.

Що відомо про причини катастрофи

Військово-транспортний літак Ан-12 розбився 17 листопада в районі села Ягуново Кемеровської області. За повідомленням Міноборони РФ, повітряне судно виконувало плановий політ і впало в безлюдному районі.

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Попередньою причиною катастрофи російське військове відомство назвало технічну несправність.

За попередніми даними російських медіа, причиною авіакатастрофи могло стати займання одного з двигунів літака. Стверджується, що мотор загорівся ще в повітрі, після чого Ан-12 почав різко пікірувати носом донизу.

Як повідомляв OBOZ.UA, 17 листопада Росії під Кемерово розбився військовий літак Ан-12. Авіатроща сталась поблизу села Ягуново,всі, хто перебував на борту, загинули.