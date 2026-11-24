У Росії прийняли той факт, що після серії українських атак Кримський міст, який має високе стратегічне та символічне значення для росіян, більше не виглядає так, як раніше. Зокрема, одна з металевих арок та частина дорожнього полотна обвалилися у воду.

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Це визнали у Міністерстві транспорту країни-агресорки. У вівторок, 24 листопада, там опублікували ілюстрацію Кримського мосту вже з однією аркою.

Це зображення стало частиною допису з інформацією про те, як можна дістатися на півострів із Росії та в зворотньому напрямку. Є варіанти прямих поїздів, із пересадкою, зокрема на інші поїзди та автобуси, а також із авіаперельотом.

Зазначимо, що ще 19 листопада, тобто вже після падіння арки мосту, у Мінтрансі РФ ще публікували зображення переправи з обома арками.

Ми показували супутниковий знімок, на якому видно пошкодження залізничного полотна Кримського мосту щонайменше у трьох місцях. Одне з них розташоване біля кріплення останньої вцілілої арки переправи. Після третьої атаки залізничний рух мостом знову перекривали.

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Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що країна-агресорка Росія може витратити кілька місяців на підняття та відведення пошкодженої конструкції Керченського мосту. Наразі окупанти обстежують об’єкт і з’ясовують, як демонтувати пошкоджений елемент.

Як повідомляв OBOZ.UA, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук сказав, що навіть посилений захист Кримського мосту не гарантує, що російська армія зможе відбити українську атаку. Річ у тім, що операції проти стратегічних об'єктів передбачають кілька етапів підготовки.

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