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Блог

Віталій Шапран
Віталій Шапран

OBOZ. Новини Росії / Думки
Time to read1 хв
99
Блог |

Майже половина бюджету – на війну, або Про ризик великого шоку для економіки РФ

Колаж.Економіка Росії
Колаж OBOZ.UA. Економіка Росії. Джерело: З відкритих джерел

Якщо подивитись на воєнні фінанси та воєнні інвестиції в динаміці, то виявиться, що бути агресором дуже дорого. Крім втрат росіян у живій силі, про які більше говорить президент США Трамп, ніж самі росіяни, і які перевищують українські втрати саме через наступальні дії рф, росіянам доводиться постійно розробляти нові засоби наступу.

Наприклад, тільки вони налагодили випуск звичайних шахедів і масштабували його за допомогою ВТБ, ми вигадали як збивати ці шахеди з успішністю майже 100%. Тобто у підсумку всі інвестиції рф у виробництво звичайних шахедів можна помножити на нуль.

Тепер та сама історія з реактивними шахедами: частковий успіх, який був у перші дні їх застосування, поступово звівся до звичайної статистики. Але замість того, щоб зупинитись, росіяни готують якийсь супер-реактивний шахед, який Україна також навчиться збивати.

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Виходить, що російська оборонка з кожним видом зброї викидає в повітря купу грошей і ці витрати зростають в геометричній прогресії. Тож не дивно, що майже 50% запланованих витрат в російському федеральному бюджеті на 2027 рік йдуть на війну в Україні, а з них 60-70% – на закупівлю зброї.

Такі параметри російського бюджету виснажують російську економіку, тому станом на зараз все, що її підживлює, – це висока "податкова" ціна російської нафти. І тут вимальовується цікавий тактичний момент: якщо в силу якихось подій на світових ринках ціна нафти швидко впаде, у російської економіки не буде часу та можливості для маневру, щоб перекинути ресурси з оборонного сектору до цивільного. Саме в такий момент істотно зростає ймовірність того, що економіка рф отримає шоковий удар від невідповідності між потребою в ресурсах на війну і наявними запасами та резервами.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віталія Шапрана
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