Каскадний ефект від знищення автомобільної частини Керченського мосту полягає не тільки в цьому факті, але й у дисфункції Керч-Єнікальського каналу. І це не все.

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Не дивлячись на те, що ширина Керченської протоки в найвужчому місці 4,5 км, її судноплавний фарватер у вигляді каналу лише 120 м! Протока мілководна – всього 3-5 м, а тому ще в ХІХ столітті було зроблено днопоглиблення для того, щоб уможливити прохід більш важких суден з Чорного моря в Азовське та навпаки. Тепер путінське мостобудування поставило на довготривалу паузу судноплавство через Керченську протоку. І не тільки в контексті Азов – Чорне море.

Каскад наслідків заторкує не тільки порти Азовського моря, але й річкові порти Дону та Волги (привіт Волго-Донському каналу), а також Каспію. До речі, тепер не тільки судна класу "ріка-море" не зможуть виходити з акваторій Азову, Дону та Волги, не тільки НАТО не зайде "во внутрєнніє води Рассіі", але й катери та малі кораблі Чорноморського флоту та Каспійської флотилії більше не буде мандрувати з Новоросійська в Каспійськ та навпаки.

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На доповнення до системних літніх зусиль Птахів Мадяра по нищенню суден ворога в зоні Азову та Приазовʼя, перекриття падінням прогону автомобільного мосту судноплавства через Керч-Єнікальський канал створило довоготерміновий корок для трафіку суден "ріка-море" з вантажами нафтопродуктів виробництва НПЗ регіонів Середньої Волги, Ками та Дону, зернових вантажів, призначених для експорту в треті країни. РЖД не витримає перекидання частини цього вантажопотоку на інші порти. А якщо Сили оборони України довершать справу знищенням залізничної частини мосту, то Крим логістично остаточно перетвориться на острів.

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