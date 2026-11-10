Добровольці закінчились? В Росії розширюють повноваження військової поліції для розшуку ухилянтів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюНа переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіаНа переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіаДанія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. ВідеоДанія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборах"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборахУкраїнка Ольга Коцюбайло стала чемпіонкою світу з перукарського мистецтваУкраїнка Ольга Коцюбайло стала чемпіонкою світу з перукарського мистецтваРоботу підприємства зупинено: з'явились нові подробиці атаки на НПЗ в Ленінградській області РФРоботу підприємства зупинено: з'явились нові подробиці атаки на НПЗ в Ленінградській області РФЗʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправдіЗʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправдіБорги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію, – ЦатурянБорги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію, – ЦатурянКушнер заявив, що Росія готова до миру, але за певних умов. ВідеоКушнер заявив, що Росія готова до миру, але за певних умов. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Добровольці закінчились? В Росії розширюють повноваження військової поліції для розшуку ухилянтів

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
1,1 т.
Добровольці закінчились? В Росії розширюють повноваження військової поліції для розшуку ухилянтів
Російська військова поліція буде полювати на ще не «добровольців». Джерело: колаборант Сальдо в Telegram

Російський режим прагне посилити контроль над військовослужбовцями та громадянами, які намагаються уникнути призову або мобілізації. Зокрема, Кремль хоче дати повноваження військовій поліції розшукувати й затримувати осіб, які нібито ухиляються від строкової служби, мобілізації або самовільно залишають військові частини.

В Службі зовнішньої розвідки України вважають, що розширення цих повноважень "відображає конкуренцію між російськими силовиками" з міноборони, МВС та "росгвардії". А керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко із сарказмом припускає, що в РФ "добровольців настільки багато, що доводиться організовувати спеціальне полювання на них".

Що пропонується

Добровольці закінчились? В Росії розширюють повноваження військової поліції для розшуку ухилянтів

Путінський проєкт у базі даних російського уряду. Джерело: скриншот

В проєкті указу, який вже підписано російським диктатором Путіним, передбачено створення на базі військової поліції окремих спеціальних "груп затримання" та "підрозділів швидкого реагування".

Читайте також
Ігаль ЛевінІгаль Левін
3,4 т.
Росію знову накрив дефіцит бензину та дизелю
3,4 т.
Росію знову накрив дефіцит бензину та дизелю
Віталій ШапранВіталій Шапран
6,1 т.
Майже половина бюджету – на війну, або Про ризик великого шоку для економіки РФ
6,1 т.
Майже половина бюджету – на війну, або Про ризик великого шоку для економіки РФ
Катерина МарголісКатерина Марголіс
10,7 т.
Україна знайшла чарівний ключик, щоб перемогти російську пропаганду і в Європі, і в США
10,7 т.
Україна знайшла чарівний ключик, щоб перемогти російську пропаганду і в Європі, і в США

Причому таким угрупованням надається можливість організовувати засідки, облаштовувати дорожні загородження і спостережні пости, переслідувати підозрюваних та "застосовувати інші спеціальні засоби".

Добровольці закінчились? В Росії розширюють повноваження військової поліції для розшуку ухилянтів

Путінський проєкт у базі даних російського уряду. Джерело: скриншот

Про що мова

У СЗРУ вважають, що розширення цих повноважень "відображає конкуренцію" між російськими міністерствами оборони та внутрішніх справ, а також "росгвардії", що підпорядкована останньому. Кремль намагається розподілити між ними відповідальність за контроль над військовослужбовцями, мобілізованими та громадянами, які перебувають на етапі призову.

"Водночас військова поліція може перетворитися на додатковий інструмент примусу тих, хто прагне уникнути відправлення на фронт або залишити службу", – додають в розвідці.

Мобілізація в Росії

Такої ж думки притримується і Петро Андрющенко.

"Тут прекрасно все. З телевізора росіянам цілодобово розповідають про нескінченні черги добровольців, рекордні контракти та всенародне бажання захищати "родіну". А в реальності готуються розширювати повноваження військової поліції, щоб ловити тих, хто вже не хоче воювати. Мабуть, добровольців настільки багато, що доводиться організовувати спеціальне полювання на них. Залишилося перейменувати військову поліцію на НКВС, щоб остаточно привести форму у відповідність до змісту", – вважає він.

Як повідомляв OBOZ.UA, на тлі постійної загрози мобілізації у третьому кварталі 2026 року кількість росіян, які виїхали до Сербії, Грузії та Вірменії, сягнула найвищого показника за весь період спостережень. Ці країни вважаються популярними напрямками для жителів Росії, які обирають антивоєнну еміграцію.

Схожі теми
Мобілізація в РосіїРосійська воєнна загрозаРосіяросіяниухилянтивійськова поліціявійськовіСЗЧСлужба зовнішньої розвідки УкраїниВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!