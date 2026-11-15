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Добровольці закінчились, гроші теж: в регіоні РФ хочуть скоротити виплати контрактникам

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
357
Добровольці закінчились, гроші теж: в регіоні РФ хочуть скоротити виплати контрактникам
Ілюстраційне фото. Джерело: Міноборони РФ

В одному з регіонів Російської Федерації планується скорочення виплат контрактникам. Наразі, зокрема, йдеться про республіку Башкортостан. Там запропонували скоротити на мільярд рублів (приблизно 12 міліонів доларів США) витрати на виплати за укладення контракту з Міністерством оборони РФ.

Причина – зменшення числа людей, що підписують контракти, пишуть російські Telegram-канали. Зазначається, що це рідкісне офіційне визнання того, що влада може мати труднощі з поповненням російського угруповання в Україні. а також з фінансуванням.

Добровольці закінчились, гроші теж: в регіоні РФ хочуть скоротити виплати контрактникам

Vlasti Bashkirii priznali snizheniye nabora kontraktnikov v rossiyskuyu armiyu 79 Влада Башкирії визнала зниження набору контрактників до армії РФ. Джерело: Скріншот

Деталі

Пропозиція про скорочення витрат на виплати за контрактами міститься у законопроєкті, який коригує бюджет республіки цього року. Документ було внесено ще 11 листопада. Однак тоді непоміченим федеральними ЗМІ залишилося пояснення причини, через яку урізаються витрати.

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– Серед основних скорочень – витрати на одноразові виплати за підписання контракту. Їх пропонують знизити з 13,6 млрд. до 12,6 млрд. рублів, або на 7,4%. У пояснювальній записці до законопроекту Мінфін республіки пояснив це "зниженням кількості громадян, які укладають контракт на проходження військової служби".

– Цього року влада Башкирії виплачувала мільйон рублів як одноразову виплату за укладення контракту про проходження військової служби. Наприкінці жовтня глава республіки Радій Хабіров продовжив виплату в цьому розмірі до 30 листопада.

▪️Офіційна статистика щодо набору контрактників оприлюднюється епізодично. Останній раз заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв називав цифри у липні. І вже тоді вони виглядали як свідчення зниження інтересу громадян до контрактної служби. За його словами, за перше півріччя 2026 року контракти з міністерством оборони уклали близько 200 тисяч осіб проти більш ніж 210 тисяч за той же період минулого року.

– Про скорочення кількості нових контрактників свідчать і підрахунки німецького економіста Яніса Клюге, який аналізує витрати російських бюджетів на одноразові виплати за підписання контракту. У жовтні експерт дійшов висновку, що за перші дев'ять місяців 2026 року російська армія набрала близько 263 тисячі контрактників, що приблизно на 10% менше, ніж за той же період минулого року. У вересні контракти підписали 29,9 тисяч осіб проти 31,9 тисяч роком раніше.

При цьому втрати російської армії зростають. У жовтні 2026 року вона зазнала рекордних втрат з початку повномасштабного вторгнення, повідомляло агентство Bloomberg з посиланням на дані західних розвідок.

Раніше ЗМІ підрахували також, що у 2026 році на війні можуть загинути 230 тисяч росіян – більше, ніж за будь-який попередній рік вторгнення.

Раніше повідомлялось, що Росія змушена ховати свою стратегічну авіацію на Далекому Сході – там, де її поки що не можуть дістати українські засоби ураження, – щоб урятувати літаки, втрата яких буде безповоротною. Попри те, що окупаційна армія, скориставшись гуманітарною операцією в Олешках, змогла зміцнити свої позиції на лівому березі Херсонщини, це не дає їй змоги перебратися на правий берег.

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