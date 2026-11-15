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"Атеш" влаштували диверсію на залізниці у Бєлгородській області: порушено логістику окупантів. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
1,1 т.
"Атеш" влаштували диверсію на залізниці у Бєлгородській області: порушено логістику окупантів. Відео
Партизани влаштували диверсію на залізниці. Ілюстративне фото. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Telegram/Атеш/Pexels

Агенти військового руху "Атеш" заявили про диверсію на залізничній ділянці у Бєлгородській області Росії. За їхніми словами, внаслідок операції було виведено з ладу дві релейні шафи, через що затримався потяг із військовим постачанням для російських окупаційних військ.

Про це повідомили 15 листопада у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш". Там зазначили, що диверсію здійснили на залізничному відрізку між Олексіївкою та Уразово.

"Атеш" заявили про порушення залізничної логістики окупантів

За інформацією руху, через цю залізничну лінію російські війська перевозять військові вантажі на Куп'янський напрямок. Виведення з ладу двох релейних шаф спричинило збій у роботі автоматики.

Унаслідок цього потяг, який мав доставити постачання на фронт, затримався. Російському командуванню, як зазначають у "Атеш", довелося зупиняти рух і направляти ремонтні бригади для відновлення пошкодженої ділянки.

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''Атеш'' влаштували диверсію на залізниці у Бєлгородській області: порушено логістику окупантів. Відео

"Атеш" влаштували диверсію на залізниці. Джерело: Скриншот

У русі наголосили, що зриви постачання ускладнюють забезпечення російської армії боєприпасами, технікою та особовим складом на цьому напрямку.

''Атеш'' влаштували диверсію на залізниці у Бєлгородській області: порушено логістику окупантів. Відео

Карта. Джерело: Telegram/Атеш

"Атеш" заявив, що продовжує діяти в російському тилу та перешкоджати військовій логістиці окупаційних сил.

''Атеш'' влаштували диверсію на залізниці у Бєлгородській області: порушено логістику окупантів. Відео

"Атеш" влаштували диверсію на залізниці. Джерело: Скриншот

Інші операції "Атеш" проти логістики окупантів

Нагадаємо, агенти руху "Атеш" провели диверсію на залізниці в російській Самарі, внаслідок якої було знищено вантажний тепловоз. Це спричинило перебої та затримки руху поїздів на важливій ділянці Куйбишевської залізниці, якою, зокрема, перевозять пальне для російських військ.

Через цей залізничний вузол здійснюється транспортування нафтопродуктів із кількох російських нафтопереробних заводів. В "Атеш" зазначили, що знищення локомотива може додатково ускладнити постачання пального для окупаційної армії на південному та східному напрямках.

Як писав OBOZ.UA, агенти руху "Атеш" провели диверсію на залізниці у Воронезькій області Росії, вивівши з ладу чотири релейні шафи на ділянках поблизу Воронежа, Нововоронежа, Лисок та Острогозька. За даними партизанів, цим маршрутом російські окупанти перевозили військові вантажі для підрозділів на Лиманському напрямку.

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