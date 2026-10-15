Вимагав хабар за місце на митниці з відстрочкою від мобілізації: в Україні затримали посадовця Держмитслужби

В Україні затримали посадовця Державної митної служби – заступника начальника відділу Департаменту по роботі з персоналом, який, за даними слідства, отримав хабар у розмірі 25 тисяч доларів за працевлаштування на митницю з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації. Також посадовець пропонував за гроші допомогти зі вступом до університету.

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Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. Посадовцю повідомлено про підозру, також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

25 тисяч доларів за роботу на митниці та бронь

За версією слідства, заступник начальника відділу Департаменту по роботі з персоналом Держмитслужби запропонував чоловікові працевлаштування до митниці, після чого той мав отримати відстрочку від мобілізації.

За цю "послугу" посадовець вимагав 25 тисяч доларів. У вересні правоохоронці задокументували отримання ним частини коштів – 15 тисяч.

10 тисяч доларів за допомогу зі вступом до університету

Крім того, слідство встановило, що посадовець, імовірно діяв у змові зі службовими особами одного з профільних університетів.

За даними правоохоронців, він пропонував допомогти зі вступом до цього вишу. Спочатку за таке сприяння він хотів 8 тисяч доларів, але згодом збільшив суму до 10 тисяч.

У серпні 2026 року, за даними слідства, посадовець отримав 10 тисяч доларів для себе та інших осіб.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих спільників посадовця.

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Що загрожує хабарнику

Затриманому посадовцю Держмитслужби вже повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (використання службового становища для вимагання)

- ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди у вкрай великому розмірі службовою особою).

Згідно з санкціями статей йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту.

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