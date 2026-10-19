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Піщані нелегали Осещини проти медіа: біля КМ "Міжріччя" невідомі заблокували журналістське авто

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
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Піщані нелегали Осещини проти медіа: біля КМ "Міжріччя" невідомі заблокували журналістське авто
Журналісти "Стоп корупції ТБ" знову виїхали на локацію для моніторингу. Джерело: "Стоп корупції"

Раніше журналісти "Стоп корупції ТБ" зафіксували роботу спецтехніки та вивезення піску з території котеджного містечка "Міжріччя" на Київщині, попри відкрите кримінальне провадження щодо можливого незаконного видобутку корисних копалин. За словами медійників, викликана слідчо-оперативна група на місце не прибула.

Після цього розслідувачі самостійно звернулися до Вишгородського районного управління поліції із заявою про перешкоджання журналістській діяльності. Чоловік, який представився адвокатом власників, пояснював проведення робіт нібито захистом території від підтоплення, однак відповідних документів журналістам не показав. Медійники також повідомляли про обмеження доступу до місця проведення робіт та посилену охорону території.

Сьогодні журналісти "Стоп корупції ТБ" знову виїхали на локацію для моніторингу.

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Історія з імовірним незаконним видобутком піску на території котеджного містечка "Міжріччя" у Вишгородському районі Київщини отримала черговий розвиток. Під час нового виїзду знімальної групи "Стоп корупції ТБ" для виконання редакційного завдання представники котеджного містечка заблокували транспортний засіб медійників на виїзді з території.

Піщані нелегали Осещини проти медіа: біля КМ ''Міжріччя'' невідомі заблокували журналістське авто

Насипи піску на території поблизу котеджного містечка "Міжріччя" на Київщині. Джерело: "Стоп корупції"

Автомобіль журналістів затиснули з двох боків іншими машинами, унеможлививши виїзд. Чоловік, який підійшов до знімальної групи, відмовився відповідати на запитання щодо того, хто віддав розпорядження про блокування, та ігнорував звернення медійників. При цьому інші представники котеджного містечка почали ховатися від камер.

Як зазначають розслідувачі, власники КМ "Міжріччя" продовжують здійснювати намив та збут піску у промислових масштабах без спеціального дозволу на видобування корисних копалин. Свої дії вони прикривають твердженнями про нібито підсипання берегів та осушення ділянок.

Піщані нелегали Осещини проти медіа: біля КМ ''Міжріччя'' невідомі заблокували журналістське авто

Автомобілі біля КПП котеджного містечка "Міжріччя". Джерело: "Стоп корупції"

Піщані нелегали Осещини проти медіа: біля КМ ''Міжріччя'' невідомі заблокували журналістське авто

Поліція біля в'їзду до КМ "Міжріччя". Джерело: "Стоп корупції"

Розслідувачі наголосили на систематичності порушень з боку забудовника:

"Власники даного котеджного містечка намивають пісок в промислових масштабах без спеціального дозволу на видобування такої корисної копалини, прикриваючи це тим, що вони нібито осушують ділянки землі та підсипають береги там, де це потрібно. Хоча фактично вони займаються збутом піску та іншими неправомірними діями".

Коли до знімальної групи підійшов один із представників, він відмовився від спілкування та висунув вимогу припинити запис: "Я не даю згоду на зйомку".

У відповідь журналіст наголосив на законності професійної діяльності: "Я журналіст. Маю право вас знімати під час редакційного завдання".

На прямі запитання про те, хто віддав розпорядження заблокувати виїзд журналістського авто, чоловік так і не відповів.

Через факт перешкоджання законній професійній діяльності та утримання авто журналісти сьогодні викликали поліцію безпосередньо на місце події.

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