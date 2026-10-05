Трамп заявляє, що Іран "розгромлений" і тепер Тегерану залишається обрати між "легким і важким шляхом". Але цей "розгромлений" Іран досі тримає Ормузьку протоку заблокованою, висуває США власні умови припинення протистояння, а Вашингтон у відповідь перекидає на Близький Схід нові кораблі, близько 9–10 тисяч моряків і морських піхотинців та додаткові системи протиповітряної оборони для захисту Саудівської Аравії й Катару. Вже цього достатньо, щоб зрозуміти: щось у початковому американському розрахунку пішло не так.

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Причому Іран справді перебуває у вкрай важкому становищі. Ріал обвалився приблизно до 2,7 млн за долар і за рік втратив більше половини вартості, інфляція перевищує 70%, обмеження нафтового експорту скорочують надходження валюти, а Центробанк змушений продавати до $2 млрд резервів, намагаючись хоча б пригальмувати падіння. Саме такого результату й мав добиватися американський тиск: зробити продовження війни настільки болючим, щоб Тегеран погодився на умови Вашингтона. Економічно Іран справді вдалося притиснути майже до стіни. Політично – ні.

Замість капітуляції Тегеран через Катар передав власні умови: припинення бойових дій, розморожування іранських активів на десятки мільярдів доларів, зняття морської блокади, відновлення нафтового експорту та фактичні гарантії ненападу. Показово й те, що серед нинішніх вимог немає нових серйозних зобов’язань Ірану щодо ядерної програми. Після місяців військового й економічного тиску сторони сперечаються вже не про те, на яких умовах Тегеран капітулює, а про те, на яких умовах вони зможуть зупинитися.

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Головний прорахунок Трампа полягав у досить простій логіці: якщо одна сторона незрівнянно сильніша, вона може підняти ціну війни настільки високо, що слабшій стане вигідніше поступитися. Але держава, тим більше авторитарна, – не компанія, яку достатньо поставити перед загрозою банкрутства. Режим може дозволити своїй економіці значно більше болю, ніж передбачає раціональна модель переговорів. А якщо він ще й здатний зробити продовження війни дорогим для сильнішого противника, величезна різниця у військових потенціалах перестає автоматично означати швидку перемогу.

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Саме це Іран і намагається робити за допомогою асиметричної війни. Йому не потрібно будувати власний аналог американського флоту чи змагатися з ізраїльською авіацією. Замість цього Тегеран використовує те, що здатен виробляти й застосовувати масово: ракети, відносно дешеві безпілотники, мобільні засоби ураження, а паралельно створює загрозу морським комунікаціям та енергетичній інфраструктурі. Ормузька протока – найочевидніший приклад. Ірану не потрібно перемагати американський флот, щоб створити глобальну проблему. Достатньо зробити судноплавство небезпечним, підвищити страхові ризики й поставити під загрозу танкери – і локальна війна починає впливати на світові ціни на нафту, логістику та економіку.

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Ще показовіша історія з масовими дешевими дронами. Один такий безпілотник, звичайно, не здатен технологічно конкурувати із сучасною американською чи ізраїльською системою ППО. Але йому цього й не потрібно. Перевага – у ціні та кількості. Десятки й сотні цілей змушують оборону постійно працювати, витрачати перехоплювачі, прикривати величезну кількість об’єктів і шукати дешевші способи знищення повітряних цілей. А коли разом із масою дешевих безпілотників застосовуються крилаті та балістичні ракети, навантаження на оборону зростає ще більше. Навіть якщо високотехнологічна ППО збиває більшість цілей, сильніша сторона може програвати в економіці такого обміну: не обов’язково знищити сучасний зенітний комплекс – достатньо місяцями змушувати його витрачати дорогий і обмежений ресурс на значно дешевші засоби нападу.

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У цьому і є сенс сучасної асиметричної війни. Іран не нівелював військову перевагу США та Ізраїлю – він намагається зробити її максимально дорогою в застосуванні. Вашингтон змушений одночасно нарощувати ударні можливості й захист від іранської відповіді: перекидати нові кораблі, тисячі військових, додатково прикривати бази, союзників, нафтові й газові об’єкти. Кожен наступний крок ескалації вимагає нових ресурсів уже просто для захисту від його можливих наслідків.

Саме в цьому сенсі США виявилися не готовими до сучасної війни. Не тому, що американська армія слабка – вона залишається найпотужнішою у світі. Проблема в іншому: американська модель технологічної переваги виявилася надзвичайно дорогою для тривалої війни на виснаження проти масових і дешевих засобів ураження. США прекрасно вміють швидко й точно знищувати дорогі цілі, але сучасна війна вимагає ще й місяцями відбивати масові дешеві атаки, захищати величезну кількість об’єктів, постійно поповнювати боєприпаси і водночас зберігати політичну готовність продовжувати війну. Технологічна перевага залишається критично важливою, але без масовості, дешевих засобів боротьби та відповідних виробничих можливостей вона вже не гарантує швидкого політичного результату.

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Для Трампа це ще й боротьба з часом. До проміжних виборів у листопаді йому потрібен зрозумілий результат, який можна представити американцям як перемогу. Натомість він має затяжне протистояння, проблему Ормузу, необхідність нарощувати військову присутність і переговори, в яких Іран, попри катастрофічний стан власної економіки, продовжує торгуватися. США, безумовно, здатні завдати Тегерану ще більшої шкоди. Але кожен наступний удар лише гостріше ставить питання: що конкретно має статися після нього?

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Іран поки що не переміг США та Ізраїль. Але він вистояв у протистоянні зі значно сильнішими противниками і зламав розрахунок на швидке примушення до капітуляції. Асиметрична війна пояснює лише частину цієї стійкості. Друга її складова – зовнішній економічний тил, і тут ключову роль відіграє Китай. Пекін залишається великим покупцем іранської нафти, торговельним партнером і політичною опорою Тегерана. Поки Китай не зацікавлений допомагати Вашингтону остаточно перекрити Ірану економічний кисень, у Тегерана залишається простір для опору й торгу. Тому можливість Трампа швидко завершити війну на більш-менш сприятливих для США умовах залежить уже не тільки від Вашингтона й Тегерана. Значна частина відповіді знаходиться в Пекіні.

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Для України тут є два дуже важливі висновки. Перший ми вже бачимо на власному досвіді: Росія використовує проти нас ту саму економіку масової війни. Сотні дешевих безпілотників мають перевантажувати українську ППО, виснажувати запаси боєприпасів і відкривати шлях для значно дорожчих ракет. Іран використовує схожу логіку проти США та Ізраїлю. Висновок однаковий: у сучасній війні недостатньо мати технологічно кращу зброю – потрібно ще мати можливість виробляти й застосовувати її в таких масштабах і за такою ціною, щоб противник не міг просто виснажити твою перевагу кількістю. Для України це означає необхідність максимально масштабувати власні дешеві засоби ураження та перехоплення, а не розраховувати виключно на обмежену кількість надзвичайно дорогих західних систем.

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Другий висновок ще неприємніший. Механізм російської витривалості багато в чому нагадує іранський, тільки можливості Москви незрівнянно більші. Росія може продовжувати війну не лише завдяки власним ресурсам, а й тому, що зберігає величезний зовнішній економічний тил – насамперед Китай. Пекін купує російську сировину, забезпечує доступ до величезного масиву товарів, обладнання та компонентів і не дозволяє західній ізоляції Росії стати справді глобальною. Тому я дедалі менше вірю, що російсько-українську війну можна зупинити лише домовленістю Вашингтона, Києва, Москви та європейських столиць. Без зміни позиції Сі Цзіньпіна та китайської політичної верхівки змусити Росію зупинити війну буде надзвичайно складно.

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Іранська авантюра Трампа показала просту річ: навіть значно слабший противник може довго залишатися небезпечним для найсильніших армій світу, якщо опанував асиметричну війну, здатен масово використовувати дешеві засоби ураження і має зовнішній економічний тил. Для Ірану одним із головних елементів такого тилу став Китай. Для Росії роль Китаю ще важливіша. І тому для України значна частина ключа до завершення війни сьогодні знаходиться не тільки в Києві, Вашингтоні чи Москві. Вона знаходиться і в Пекіні.