У льодовиках Антарктики утворилася діра розміром із Португалію: чому так

У зимовий період площа Антарктиди зазвичай зростає майже вдвічі завдяки суцільному замерзанню океанічної води навколо континенту. Проте у серпні 2024 року супутникові спостереження зафіксували аномальну діру у замерзлій кірці затоки Брейд, де крижаний покрив завжди залишався непорушним.

Величезний відкритий простір морської води (ополонка) досяг площі понад 89 тисяч квадратних кілометрів, що майже дорівнює території Португалії, зазначає видання sciencealert.com. Дослідницька група з Індії на чолі з науковцем Джибанджіоті Свейном проведеним аналізом встановила точні чинники, які зумовили це безпрецедентне природне явище.

Причини виникнення гігантської ополонки

Дослідження, опубліковане у виданні Geophysical Research Letters, вказує на поєднання кількох екстремальних факторів. З липня по серпень 2024 року в регіоні зафіксували шість потужних атмосферних річок – потоків теплого та вологого повітря із низьких широт. Вони супроводжувалися стійким південним вітром, який відсував морський лід далі до полюса, а також принесли додаткове тепло й аномальні опади у вигляді теплого снігу.

Ополонка, знята супутником NASA Worldview. Джерело: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2026GL122580 Розгорнути

Додатковим рушієм процесу став ефект Екманівського відкачування, викликаний потужними вітровими потоками. Наслідком цього стало переміщення тепліших та бурхливих глибинних вод Циркумполярного шару безпосередньо до поверхні океану.

Постійні морські теплові хвилі разом із цим явищем блокували замерзання води та пригнічували формування нового льоду.

Загрози для клімату та екосистеми

Науковці застерігають, що подібні аномалії в майбутньому виникатимуть дедалі частіше через глобальні зміни клімату, спричинені діяльністю людини.

Морський лід безпосередньо не впливає на рівень Світового океану, оскільки він дрейфує у воді, проте він виконує роль захисного буфера для льодовиків на континенті.

Атмосферні річки, що впливаю... Джерело: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2026GL122580 Розгорнути

За відсутності щільного льодового щита материкові льодовики зазнають руйнівного впливу теплих океанічних течій, що загрожує прискоренням підйому рівня моря. Зменшення площі зимового льоду також завдає нищівного удару по вразливих антарктичних екосистемах, харчовий ланцюг яких тісно пов'язаний із сезонним замерзанням океану.

Аномалії, що показують темпе... Джерело: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2026GL122580 Розгорнути

Останні роки показують тривожну динаміку: чотири найнижчі показники площі зимового льоду за всю історію спостережень зафіксовано саме впродовж останніх чотирьох років. Проте вчені наголошують, що оскільки головним рушієм цих змін є спалювання викопного палива, людство все ще має можливість змінити траєкторію небезпечних кліматичних процесів.

OBOZ.UA писав про дослідження науковців щодо нагрівання океанів, яке становить небезпеку для Землі.